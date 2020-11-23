- Çince "mini program" uygulamalarındaki artış dikkat çekiyor
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- Çince "mini program" uygulamalarındaki artış dikkat çekiyor

23.11.2020 14:54 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:59

- Çince "mini program" uygulamalarındaki artış dikkat çekiyor Çin'de kullanılan "mini programların" sayısı hızla artıyor ve ülke çapındaki teknoloji şirketleri için muazzam iş fırsatları oluşturuyor.

- Çince "mini program" uygulamalarındaki artış dikkat çekiyor

PEKİN - Çin'de kullanılan "mini programların" sayısı hızla artıyor ve ülke çapındaki teknoloji şirketleri için muazzam iş fırsatları oluşturuyor.

Adından da anlaşılacağı gibi, "mini programlar" aslında daha büyük bir platformda bulunan daha küçük uygulamalardır. Örneğin, teknoloji devi Tencent'in mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması WeChat'i kullanırken, bir kullanıcı "mini programlar" veya oyun oynamak, yemek sipariş etmek ve hatta aşkı bulmak için uygulamalar bulmak amacıyla ana sayfada gezinebilir. WeChat şu anda bir milyon "mini program" sunuyor. Milyonlarca aktif kullanıcıyla, Çin'in mini program ekosistemi hızla büyüyor ve bol miktarda iş ile iş fırsatı oluşturuyor.

Yazılım geliştirme yöneticisi Cai Zonglin, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou şehrinde bulunan şirketin üç yıldan uzun bir süre içinde 30 çalışanı daha işe aldığını ve Covid-19 salgını sırasında mini programların popülerliği sayesinde yıllık birkaç milyon ciroya sahip olduğunu söyledi. Cai, "Bu yıl salgın nedeniyle talepte patlama yaşandı. Özellikle mart ayında canlı yayın, e-ticaret veya grup satın alma ile uğraşan mini programlara talep arttı. Geçen yıl ortalama aylık gelirimiz yaklaşık 500 bin yuan'dı, bu yıl 600 bin yuan'a ulaştı" dedi.

Veri teknolojisi hizmet şirketi Tianyancha'ya göre, Çin'de aktif olarak mini programlar geliştiren 6 bin 500'den fazla işletme var. Bunlar arasında, Guangdong eyaleti, toplamın yaklaşık yüzde 22'sini oluşturan mini program geliştirme hizmetleri sunan bin 400'den fazla dış kaynak firmasına sahip.

WeChat üzerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümleri sunan Weimob ise, firmaların mini program geliştirmedeki artışını yönetmek için daha fazla personel istihdam etti. Shanghai merkezli firmanın başkan yardımcısı Ling Yun, "Weimob'un son yıllarda mini program geliştirme için iş hacmi hızla ve çalışan sayısı da artıyor. Başlangıçta yalnızca bir düzine çalışan vardı, ancak şimdi 4 binden fazla çalışanımız var ve bunların büyük bir kısmı mini programlar için araştırma ve geliştirme veya işletme personeli" dedi.

Tencent ile Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nin raporuna göre, WeChat'in uygulama içi mini program ekosistemi, geçen yıl 5,36 milyon iş fırsatı sağlayarak, bir önceki yıla göre yüzde 195 artış gösterdi.

- Çince 'mini program' uygulamalarındaki artış dikkat çekiyor
- Çince 'mini program' uygulamalarındaki artış dikkat çekiyor
- Çince 'mini program' uygulamalarındaki artış dikkat çekiyor
- Çince 'mini program' uygulamalarındaki artış dikkat çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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