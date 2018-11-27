Cinayet Şüphelileri Yakalandı (2)
TUTUKLANDILARGaziantep'te bir restoranda çıkan silahlı kavgada, iş yeri sahiplerinden Hakan Yıldırım'ı (26) öldürüp, ortağı Coşkun Aslankurt'u (35) yaralayan M.Ç. ve E.P., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDILAR
Gaziantep'te bir restoranda çıkan silahlı kavgada, iş yeri sahiplerinden Hakan Yıldırım'ı (26) öldürüp, ortağı Coşkun Aslankurt'u (35) yaralayan M.Ç. ve E.P., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.