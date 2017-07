Çınarcık'ta Yağış Su Baskınına Neden Oldu (3)

BAŞKAN'DAN KARAYOLLARI'NA TEPKİ



Yalova'nın Çınarcık İlçesi Koru Beldesi'ndeki Koru Deresi'nde meydana gelen taşkın ile ilgili Koru Beldesi Belediye Başkanı CHP'li Kamil Yaman, yol ve köprü çalışması yapan Karayolları ve Karayolları'na bağlı çalışan firmayı sorumlu tuttu. Başkan Yaman, "Eskiden de orada köprü vardı. Yeni köprü yaptılar ve altına iki tane ufak menfez koydular. Olası yağışlar bunu kaldırmaz dedik ama bizi dinleyen olmadı. Tek tesellimiz can kaybının olmaması" dedi.



Taşkının yaşandığı alanda daha önce köprü bulunduğunu ve suyun köprünün altından geçtiğini söyleyen Başkan Kamil Yaman, yaptığı açıklamada su taşkını nedeniyle büyük zarara uğradıklarını söyledi. Seracılıkla geçinen vatandaşların büyük kayıpları olduğunu söyleyen Yaman, "Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucu çalışma yapan firma köprüyü yıktı. Dereden suyun geçtiği alana da iki adet ufak menfez koydular. Biz bu konuda sözlü olarak uyarıda bulunduk ancak yetkili birini bile bulamadık. Bizi dinleyen olmadı. Bu derenin ıslahını biz 2010 yılında zaten DSİ ile birlikte yaptık. Bu denli yağışı deremiz kaldırabilecek potansiyeldeydi. Beldemizde zarar büyük. Seracılık yapanlar dert yanıyor. Çiftçilerimizin de hayvanları telef oldu. Tek tesellimiz can kaybının olmaması" diye konuştu.



YALOVA VALİSİ YILMAZ'DAN AÇIKLAMA



Bu arada, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz da Koru Beldesi'ndeki taşkınla ilgili açıklama yaptı. Sabah 06.00'da aşırı yağış sonucu dereleriyle taşmasıyla su baskınlarının meydana geldiğini belirten Yılmaz, "Haber alınır alınmaz olay yerine AFAD, 112, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri ivedi olarak sevk edilmiştir. Ekiplerin koordineli bir şekilde çalışması sonucu, ovadaki su, dere yatağına alınarak gerekli tüm önlemler alınmıştır. İlk etapta yolda kalan araçlardan ve evlerin bodrum katlarında yaşayan vatandaşlarımızdan arama-kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu 26 kişi güvenli yerlere alınmış olup, olayla ilgili can kaybımız ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır" dedi.



Taşkın nedeniyle, DSİ Bölge Müdürlüğü ekiplerince gerek dere yatağıyla ilgili, gerekse Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince dere üzerindeki köprüde meydana gelen çökme sebebiyle çalışmaların başlatıldığını da ifade eden Yılmaz, yol çalışması tamamlanana kadar trafik tali yoldan verileceğini kaydetti.



Yılmaz, valilik tarafından sel dolayısıyla mağdur olan vatandaşlara yönelik olarak hasar tespit çalışmalarının da başlatıldığını bildirerek, "Çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak olup, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" dedi.