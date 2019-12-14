: Çınar ağacı özellikleri neler? Çınar yaprağı anlamı nedir?

14.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:30

Yaprağı ile aşk ve sevgi ifade edilirken çınar ağacı ile güç, uzun ömürlülük, dayanıklılık çağrıştırılır. Osmanlı döneminde de rastlanan çınar ağacı beyitlere konu olmuştur. Çınar ağacı efsanesi, Çınar ağacı ve çınar yaprağı hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde...

ÇINAR AĞACI ANLAMI

Güçlü, uzun ömürlü, dayanıklı, yüce anlamına gelen çınar, yüceliğiyle sonsuzluğu ifade eder. Bu nedenledir ki uzun yaşayan büyüklere 'çınar gibi'

benzetmesi yapılır. Güç, kuvvet konusunda da çınar ağacı örneği kullanılır, "baba çınar ağacı gibidir meyvesi olmasada gölgesi yeter." Sevginin bir ifadesi olarak da çınar benzetmesi yapılır. Çınar yaprağı ile aşk, sevgi ifade edilir.

Toros Yörüklerinin 'Kavak' olarak adlandırdığı çınar, bilimsel adı Platanus orientalis olup Platanaceae familyasındandır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin de sembolüdür. Bu ağaç sulak alanları sever, geniş yapraklıdır. Hızlı büyür, görkemli bir ağaçtır. Uzun ömürlüdür.

ÇINAR YAPRAĞI ANLAMI

Çınarın yaprakları beş parmağı da açılmış bir ele benzer. Bu nedenleşeyh gibi el veren ( dergaha dahil eden ), aşık gibi sevdiğine el açan, pir gibi düşünen, yanan,ata, pir, şeyh, ilve töre büyüğü gibi benzetmeler yapılır.

MİTOLOJİDE ÇINAR AĞACI EFSANESİ

Yunan ve Roma mitolojisindeki efsaneye göre Baukis ve Philemon, Frigya dolaylarındaki bir kentte yaşayan yoksul ve yaşlı bir çifttir.

Bir gün Tanrı Zeus ve oğlu Hermes, Olympos dağından inerek insan kılığına bürünür ve halkın arasına karışırlar. Kimi kaynaklara göre bugünkü Bergama, kimine göre ise Kapadokya civarına gelen iki tanrı burada gördüklerinden hiç hoşlanmadıkları gibi, kalacak yer istedikleri hiçbir ev sahibi tarafından da misafir olarak kabul edilmezler.

Sinirlenen tanrılar, en son şanslarını Baukis ve Philemon'un kapısını çalarak dener. Basit bir kulübede yaşayan yaşlı çift iki adamı kabul eder ve tüm yoksulluklarına rağmen son derece cömert davranırlar. Misafirlerine şarap ve yemek ikram eden Baukis, bir an farkeder ki, görünmez bir bereket sayesinde iki adam yiyip içtikçe sofradan hiçbirşey eksilmiyordur! O an yaşlı çift iki adamın tanrı olduğunu anlar ve herhangi bir hata yaptılarsa kendilerini bağışlamalarını isterler. Zeus buna gerek olmadığını, evlerini onlarla beraber terk etmelerini söyler. Çünkü konukseverlik göstermeyen herkesi ve kasabayı yok edecektir. Bunun üzerine Tanrılarla beraber dağın zirvesine çıkan yaşlı çift, kasabanın sular altında kaldığını görür; fakat kendi kaldıkları kulübe, artık gösterişli bir tapınağa dönüşmüştür.

Zeus yaşlı çifte birşey isteyip istemediklerini sorar. Yaşamdan pek bir beklentisi olmayan karı-koca, tapınağın bekçisi olmayı ve en önemlisi birbirlerinden hiç ayrılmamayı, vakti geldiğinde beraber ölmek istediklerini söyler. Zeus bu isteği yerine getirecektir. Ölüm vakti geldiğinde birbirini çok seven bu yaşlı karı koca, iç içe geçen iki farklı ağaca dönüşür. Derler ki; onlar artık aynı gövdede birleşen çınar ve ıhlamur ağacı olmuştur.

EDEBİYATTA ÇINAR AĞACI

Divan , halk, tasavvufve çağdaş şiirde adı en sık geçen ağaçlardan biridir çınar. Yapraklarını en geç döken ağaç olması, yapraklarının açılmış bir ele benzemesi, kabuklarının çok ve çabuk soyulması, gövdesinin iri ve diğer ağaçlardan uzun ömürlü olması nedenleriyle edebiyata sık sık konu edinilerek çeşitli anlamlar çıkarılmasına yol açmıştır.

Gövdesinin ıslak yapıya sahip olması nedeniyle şimşekleri üzerine çekmesi onun kendi kendine yandığı gibi bir inanca da sebebiyet verir. Yaşlı çınarlar içten çürüyerek dökülür. Son vakte doğru iyice kararır ve yanmış gibi gözükür.

Bir çınar gördük: Enli, boylu, vakûr

Bir ağaç; hiç eğilmemiş, mağrûr

Koca bir gövde; belki altı asır,

Belki ondan da fazla, dalgın, ağır

Tevfik Fikret

Çınar, sanasırtın verip oturan

Pöhrenk ile sularını getiren

Ha deyince beş yüz atlı yetiren

Samur kürklü koca beyler nic'oldu.

Dadaloğlu

Haşre dek yansa derun – suz-ı hasretle nola

Çun harimi gülşene destin dıraz etmiş çenar.

Nesip

Hasretin derin ateşiile kıyamete kadar yansa ne olur. Çünkü çınargül bahçesine ellerini uzatmış yana yana bekliyor.

Pirlikte ateş – i fakrın olur te'siri saht

Gör çenar- ı köhnenin halin nice suzan olur.

Asım

Aleme şamil o kadar hıfzı kim

Suz-ı derun ile tutuşmaz çınar.

Sabr-i Şakir.

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