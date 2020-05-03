Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı

Çin'de 'Bir zamanlar bir virüs' başlığı ile yayınlanan animasyon film gündem oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin salgına karşı verdiği tepki ile dalga geçen filmde lego figürler kullanılarak iki ülke arasında karşılaştırmalar yapılıyor.

Çin'de 'Bir Zamanlar Bir Virüs' başlığı ile yayınlanan animasyon film gündem oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin salgına karşı verdiği tepki ile dalga geçen filmde lego figürler kullanılarak iki ülke arasında karşılaştırmalar yapılıyor.

Washington ile Pekin arasında salgının çıkış sebepleri üzerine bir süredir devam eden söz dalaşına eklenen bu video Çin'in son yanıtı oldu. Euronews.com'da Görüntüle