Çin sosyal medya platformu WeChat, LGBTİ+ hesaplarını sildi

Üniversite öğrenci dernek ve grupları hesapların silinmesini kınarken, kimilerine göre toplumda farklı cinsel yönelimler konusunda giderek artan bir tahammülsüzlük var.

Çin'de yaygın olarak kullanılan WeChat platformunun sitedeki LGBTİ+ hesaplarını silmesi ülkedeki sosyal medyayı ikiye böldü.

Çoğunlukla üniversite öğrencileri tarafından açılan onlarca WeChat hesabının Salı gecesi silinmesi, sitenin LGBTİ+ konulu içeriklere kontrolü sıkılaştıracağı kaygılarını artırdı.

Hesapların kapatılması LGBTİ+ topluma sosyal medyada bir destek dalgası yarattı ve bir çok hesaptan öğrenci gruplarına "Direnin" "Boyun eğmeyin" gibi mesajlar atıldı.

Fakat bir kısım hesap da bu adımı memnuniyetle karşılayıp "Susturulmalarının zamanı gelmişti" gibi tepkiler verdiler.

Çin'de eşcinsellik 1997 yılında yasalarda "suç" olmaktan çıkarıldı fakat LGBTİ+ toplum hala ayrımcılıkla yüz yüze.

Üniversitelerdeki öğrenci dernek ve gruplarından açıklamalar

Çarşamba günü en az iki LGBTİ+ öğrenci grubu WeChat hesaplarının kapatılmasına ve bütün geçmiş paylaşımlarının silinmesine tepki göstererek açıklamalar yayınladı.

Bunlar cinsel yönelim özgürlüğü ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan gruplar ve kampüslerde öğrencilere destek sağlıyorlar.

Fudan Üniversitesi'nin Jihe öğrenci topluluğu, açıklamasında "Faaliyetlerimiz bu kapatma oldu diye durmayacak. Tam tersine, bunu toplumsal cinsiyet ve toplum odaklı çabalarımızı sürdürmek ve cesaret ve aşkı kucaklamak için yeni bir başlangıç fırsatına dönüştürmeyi umuyoruz" dedi.

Öte yandan Singhua Üniversitesi'nden Wudaokou Purple (Mor) grubu da "yıllarca sürdürülen çalışmaların ürünü olan paylaşımların bir kalemde silinmesine" öfkeyle tepki gösterdi ve bu hamlenin onları birbirine daha yaklaştırdığını açıkladı.

Bu iki okul Çin'in en iyi iki üniversitesi sayılıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün gazetecilere "sadece kendilerini ifade etmekte olan ve ifade özgürlüğünü kullanan hesapların silinmesinden" kaygı duyduğunu açıkladı.

Ama bir kısım Çin sosyal medya kullanıcısı da hesapların silinmesini kutluyordu.

Weibo adlı paylaşım sitesinde yazan bir kişi "LGBTİ+ toplumu sessizce ne yapıyorsa yapsın aldırmam ama niçin kendi ideallerini bu gruplar yoluyla suratıma dayayıp duruyorlar?" yazdı.

'Büyüyen tahammülsüzlük'

Kapatılan WeChat hesaplarına tıklandığında çoğunda "internet kurallarını ihlal ettikleri" yolunda bir mesaj çıkıyor ama daha fazla ayrıntı verilmiyor.

"İlgili şikayetler üzerine bütün içerik bloke edilmiş ve hesap askıya alınmıştır" cümlesi kullanılıyor.

Hesap isimleri de silinip yerine "isimsiz" yazısı konmuş.

Bu hesap kapatmalar bazılarına göre ülkede LGBTİ+ toplumuna karşı "giderek büyüyen tahammülsüzlüğün" bir örneği.

Geçen yıl Şanghay'da düzenlenen Onur haftası 11 yıl sonra ilk kez, hiç bir gerekçe bildirilmeden iptal edilmişti.

2019 yılında Freddie Mercury'nin hayatını konu alan Oscar ödüllü Bohemian Rhapsody filmi Çin sinemalarında gösterime girmiş ama Queen grubunun ünlü şarkıcısının cinsel yönelimleri ve AIDS teşhisine atıf yapılan kısımları sansürlenmişti.

2018 yılında ise diğer bir sosyal paylaşım sitesi olan Weibo, eşcinsellikle ilgili içeriklerin tümünün kaldırılacağını açıklamış ama çok büyük ve öfkeli bir tepki dalgasıyla karşılaşınca geri adım atmıştı.