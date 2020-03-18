15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Habertürk, Kübra Par, İstanbul, Dünya, Güncel

15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti

Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Çin'de koronavirüsün tedavi yöntemine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Çin'de geliştirilen bir aşının klinik deney sürecine girdiğini belirten Cui Wei, 15 saniyede koronavirüs testi yapacak kitin uygulamaya geçtiğini söyledi.

18.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:03
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti

Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Habertürk'ten Kübra Par'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Wei, Çin'de koronavirüse karşı etkili ilaçların tedaviye olumlu cevap verdiğini, yine aynı hastalığa karşı bir aşının klinik deney sürecine girdiğini söyledi. Wei, ayrıca 15 dakikada koronavirüs testi yapan kitin Çin'de üretildiğini anlattı.

"KORONAVİRÜSE ASIL ETKİ EDEN İLAÇ ŞU AN AR-GE SÜRECİ İÇİNDE"

Cui Wei, Kübra Par'ın "Çin bilim adamlarının bazı ilaçların etkili olduğunu keşfettiği doğru mu?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Koronovirüs üzerinde asıl etki eden ilaç şu an AR-GE süreci içinde. 2-3 ay içerisinde hem mevcut ilaçlarla hem Çin geleneksek tıp yöntemleriyle 70 bin hastayı taburcu ettik. Mevcut olan ilaçlar içerisinde sağlık komisyonumuz bir ay önce bir ilaç söyledi. Geçen gün sağlık komisyonumuz basın toplantısında Favipiravir ilacını söyledi. Şimdiye kadar tedavi yöntemlerinde iki ilacın etkili olduğunu tespit ettik. Biri Klonopin Fasfet diğeri de Favipiravir. Favipiravir, elimizdeki bilgilere göre daha etkili bir ilaçtır. Bu geniş spektrumlu antivirüs bir ilacıdır. Klonopin Fasfet ise sıtma hastalığı için. 80 kişilik gruptaki tedavi süresine baktığımızda 35 kişinin nükleik asit negatif çıkma süresi 4 gün oldu. Kalan 45 kişinin negatif çıkması 11 gün sürdü. Bu ilacı kullananların 2.5 günde ateşi düştü. Bu ilacı kullananların ateşi 2.5 gün içinde düşüyor. İlacı kullanmayanların ise ateşi 4 gün içinde düşüyor"

"NİSAN AYINDA AŞI KLİNİK DENEMEYE GİRECEK"

Çin'deki aşı çalışmalarıyla ilgili konuşan Cui Wei, "Nisan ayında aşı denenecek. Dün akşam bir aşının klinik deneye girmesi onaylandı. Aşı son aşamada. Gönüllüler üzerinde deneyeceğiz. Dün ABD'de de bir aşı klinik deney sürecine girdi. Nisan ayında aşı klinik denemeye girecek. Ya da acil durumda toplu şekilde kullanıma girebilir" dedi.

"SADECE KORONAVİRÜSÜ DEĞİL 6 ÇEŞİT HASTALIĞI TESPİT EDEBİLİYOR"

Çin İstanbul Başkonsolosu Wei, "Çin'de koronavirüsü 15 dakikada tespit eden test kiti ortaya çıktığı söyleniyor. Türkiye'ye gelir mi?" sorusuna ise, "Evet bu çok doğru bir haber. Bilim adamlarımız bu test ile 15 dakika içinde bir damla kanda sadece koronavirüsü değil 6 çeşit hastalığı tespit edebiliyor. Büyük çaplı üretme yeteneğine sahip olup olmadığına dair şu anda bende bilgi yok. Ama bu konuda Çin çok acele bir şekilde gece gündüz çalışıyor" yanıtını verdi.

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15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti

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Çin İstanbul Başkonsolosu açıkladı:15 saniyede koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti

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