Çin'in korona belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı kimyasal ve nükleer silahlarla değil, biyolojik silahlarla yapılacak
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Çin'in korona belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı kimyasal ve nükleer silahlarla değil, biyolojik silahlarla yapılacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından elde edilen belgeler Çin'le ilgili iddiaları yeniden gündeme getirdi. Çinli bilim adamlarının olası bir 3. Dünya Savaşı durumunda kullanılmak üzere biyolojik ve genetik silahlar üzerine araştırmalar yürüttüğünü belirten belgeler ile koronavirüsün laboratuvar yapımı olduğu iddiası da yeniden tartışmaya açıldı. Belgelerde olası büyük bir savaşın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor.

İlk olarak 2019'un son günlerde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Salgının başladığı günden beri yaklaşık 3.3 milyon kişinin hayatına mal olan virüs dünya genelinde 160 milyona yakın kişiye bulaştı.

Çin'in korona belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı kimyasal ve nükleer silahlarla değil, biyolojik silahlarla yapılacak

ÇİNLİ BİLİM İNSANLARI SON 6 YILDIR BİYOLOJİK SİLAHLAR ÜZERİNE ARAŞTIRMA YAPIYOR

Bugün dış basında yer alan ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından elde edilen belgelere dayandırılan haberler virüs ve Çin ilişkisini bir kez daha gündeme getirdi. İngiliz Daily Mail Gazetesinde yer alan habere göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürütüyor.

Çin'in korona belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı kimyasal ve nükleer silahlarla değil, biyolojik silahlarla yapılacak

SAVAŞ DURUMUNDA "ZAFERİN TEMEL SİLAHI" OLARAK ADLANDIRILIYOR

Aynı habere göre, 2015'ten beri SARS koronavirüslerinin askeri potansiyelini değerlendiren Pekin yönetimi bu projeyi olası bir '3. Dünya Savaşı' senaryosu için hazır tutuyor. Söz konusu belgelerde bu proje bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor. Belgelerde 3. Dünya Savaşı'nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor. ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan iki atom bombasına atıfta bulunan belgelerde biyolojik silahların yeni bir dünya savaşında 'zafer için temel silah' olacağının altı çiziliyor.

The Australian gazetesinin haberinde ise Halk Kurtuluş Ordusu'nda görev alan bilim adamlarının hazırladığı dosya, hastalıkların 'daha önce hiç görülmemiş bir şekilde' silah yapmak için manipüle edilmesini incelediği iddiası yer alıyor. Belgelerde biyolojik silahların maksimum etkiyi göstermesi için gereken koşullar da özetleniyor. Belgelerde 'biyolojik saldırı gece veya şafak vakti sabit rüzgar yönü olduğu zamanda yapılmalı' ifadesi yer aşıyor.

Çin'in korona belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı kimyasal ve nükleer silahlarla değil, biyolojik silahlarla yapılacak

ABD'DEN TEPKİ: BU KANITLAR ENDİŞE VERİCİ

Konuyla ilgili ABD'den ilk tepki Dışişleri Komitesi'nde görev alan Tom Tugendhat'tan geldi. Tugendhat kanıtların oldukça endişe verici olduğunu belirtti. Tugendhat sözlerine şöyle devam etti; "Bu belge, üst düzey parti liderliğine tavsiyelerde bulunanların hırsları hakkında büyük endişeler uyandırıyor. En sıkı kontroller altında bile bu silahlar son derece tehlikelidir." Pekin'in 2015 gibi erken bir tarihte SARS virüsünün askeri potansiyeli olduğunu düşündüğüne dair bu son kanıt, 'Koronavirüs laboratuvar yapımı mı?' sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Çin'in korona belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı kimyasal ve nükleer silahlarla değil, biyolojik silahlarla yapılacak

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: SIZINTI İHTİMALİ SON DERECE DÜŞÜK

Pandeminin başladığı günden beri defalarca ortaya atılan bu iddia ile ilgili geçtiğimiz aylarda Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) önemli bir açıklama gelmişti. DSÖ tarafından yayınlanan raporda koronavirüsün yarasalar dahil başka bir hayvan yoluyla insanlara bulaşabileceği riskinden söz edilirken, komplo teorilerinin yaygın olduğu laboratuvar sızıntısının ise son derece düşük olduğu kaydedilmişti.

Çin'in korona belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı kimyasal ve nükleer silahlarla değil, biyolojik silahlarla yapılacak
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları (1)
MAHMUT KEMAL : Yapıalcak değil 3.dünya savaşı başladı bile bunu senelerdir anlatan strateji uzmanları var ama sansürleniyorlar. Korona bir salgın değil bir saldırı diye onlarce defa yazdım.
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