Çin'in Geliştirdiği Koronavirüs Aşısının Klinik Denemelerine Başlanacak Yeni tip koronavirüse karşı pek çok ülke aşı geliştirmeye çalışıyor. Çin devlet televizyonu CCTV'nin yayınladığı habere g&o

Yeni tip koronavirüse karşı pek çok ülke aşı geliştirmeye çalışıyor. Çin devlet televizyonu CCTV'nin yayınladığı habere göre Çin Askeri Tıp Akademisi'nden araştırmacılar, geliştirdikleri COVID-19 aşısını güvenlik, etkinlik ve kalite denetimlerinden geçirdi ve aşının kitlesel üretimi için ön hazırlıklara başladı.



Çin Askeri Tıp Akademisi'nde biyolog mühendis olan Tümgeneral Çen Vei önderliğinde yürütülen araştırmada geliştirilen aşı, alt birim aşı olarak geçiyor. Alt birim aşılarda, mikroorganizmanın belli antijenik kısımları yer alıyor. Yani COVID-19 için geliştirilen bu aşı, virüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını içeriyor. Hastalığa neden olan patojenin güçsüzleştirilmiş versiyonunu içeren canlı aşılara karşı alt birim aşılar daha güvenli olsa da daha zayıf koruma sağlıyorlar.



Aşının onayından kısa bir süre sonra aşının klinik denemelerine başlanması hedefleniyor. Çin'den sonra İtalya'da hızlı bir yayılım gösteren virüsün engellenmesi açısından aşıların geliştirilmesi oldukça önemli bir yer tutuyor.



Koronavirüs şimdiye kadar 150'den fazla ülkede 180 binin üzerinde kişiye bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi, yani küresel salgın olarak nitelendirildiği yeni tip koronavirüs, 7 bin 477 kişinin ölmesine neden oldu