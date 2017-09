Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu, Malatya'da

Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, "Çin tarafı olarak Malatya ile her alanda işbirliğimizi derinleştirmeye, kentin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaya ve halkın yaşam seviyesini yükseltmeye hazırız." dedi.



Yu Hongyang ve beraberindeki iş adamları, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO), ziyaret etti.



Büyükelçi Yu, burada yaptığı konuşmasında, Malatya'nın tarihi zenginliklerin yanı sıra dinamikleriyle çok sayıda yabancı sermayeyi çektiğini ve bir çok firmanın da kentte iş yaptığını belirtti.



Kentte 2 Organize Sanayi Bölgesi buluhduğunu ifade eden Büyükelçi Yu, "İleri de bir çok iş birliği gerçekleştirebiliriz. Sabah Vali Ali Kaban ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile görüştük, onlara ikili ilişkileri geliştirmeye hazır olduğumuzu belirttim. Vali bey bir heyet kurulması için talimat vereceğini söyledi, buradaki iş adamlarıyla Çinli iş adamlarının bir araya gelmesi ve iş birliği için düzenli görüş alış verişinde bulunulsun. Çin tarafı olarak biz Malatya ile her alanda işbirliğimizi derinleştirmeye, kentin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaya ve halkın yaşam seviyesini yükseltmeye hazırız." diye konuştu.



Malatya TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Çinli heyetin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, kentin tarihi ve ekonomik gelişimi hakkında bilgi verdi.



Kentin teşvik verilen cazibe merkezlerinden biri olduğunu, bu nedenle yerli ve yabancı yatırımcının ilgisini çektiğine işaret eden Erkoç, 336 işletmenin yatırım için kendilerine müracaat ettiğini, bu yatırımların gerçekleşmesi halinde 43 bin 500 kişinin istihdam edileceğini kaydetti.



Konuşmaların ardında Erkoç, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan Malatya Kayısısı hediye etti.



Hediyeyi alan ve kayısıyla ilgili sorular soran Büyükelçi Yu, şunları kaydetti:



"Ben Türkiye'nin en ünlü kuru kayısısının burada yetiştiğini anlatacağım. Dünya pazarının yüzde 75'i buradan karşılanıyor. O zaman demek ki dünyadaki kayısının yüzde 75'i buradan çıktı. O zaman kuru kayısı açısından bakıldığında burası dünyanın kuru kayısı başkenti."



Büyükelçi Yu, konuşmasının ardından Erkoç'a plaket hediye etti.