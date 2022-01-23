Çin, Dünya'dan ne saklıyor? Herkesten gizlenen bölge heyecan yarattı - Haberler
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Çin, Dünya'dan ne saklıyor? Herkesten gizlenen bölge heyecan yarattı

Çin, Dünya'dan ne saklıyor? Herkesten gizlenen bölge heyecan yarattı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Çin'in Tibet bölgesindeki bir alanın Google Maps tarafından sansürlenmesi, heyecan yarattı. Reddit'te gündem olan konuyla ilgili yorum yapan kullanıcılar, Çin'in Dünya'dan ne sakladığını merak ettiklerini belirtti.

Dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Çin'in teknoloji alanındaki adımları, herkes tarafından merakla takip ediliyor. Ancak Çin'in bazı teknolojileri, gizli tuttuğu iddiası da sıklıkla dile getiriliyor.

Reddit kullanıcıları, Çin'in Tibet bölgesindeki bir alanın Google Maps tarafından sansürlenmesini gündeme taşıdı. Kısa süre içerisinde çok sayıda yorum alan konu, Reddit'te en fazla etkileşim alan başlıklardan biri oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, 30.846054 ve 81.668028 koordinatlarında bulunan bölgenin bir Google hatasından kaynaklı olarak da saklı kalabileceğini ifade etti.

Reddit kullanıcıları, gizemli bölgede ne olduğunu merak ettiklerini ve Çin'in bu bölgede, Dünya'nın bilmesini istemediği bir şeyi saklıyor olabileceğini dile getirdi.Söz konusu bölge tam olarak Ngari eyaletinin güney doğusunda bulunan Muba bölgesine denk geliyor.

Çin, Dünya'dan ne saklıyor? Herkesten gizlenen bölge heyecan yarattı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Google, Çin, Dünya, Haber

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