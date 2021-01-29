Çin'den sipariş edilen inaktif aşıların bir kısmı Ankara'ya getirildi

Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşılarının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümünden bir kısmı Ankara'ya ulaştı.

Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşılarının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümünden bir kısmı Ankara'ya ulaştı.

Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından Türk Hava Yolları'na ait uçakla sabah erken saatlerde İstanbul'a getirilen aşıların bir kısmı, başka bir uçakla Ankara'ya gönderildi. İnaktif aşıların bir bölümünü taşıyan uçak saat 09.00'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Ankara'ya ulaşan aşıların bulunduğu konteynerler, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan