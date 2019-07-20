Çin'den ABD'ye "yüzyılın kara lekesi" yanıtı: Pekin dini haklara saygılı

Uluslararası camia tarafından Uygur Türkleri'ne 'kötü muamele' yapmakla eleştirilen Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) dini haklar konusunda 'önyargılarını yıkarak' Pekin'i 'kötülemekten' vazgeçmesi gerektiği çağrısı yaptı.

Komünist Parti'nin yayın organı "Halkın Günlüğü", Çin'in dini haklara saygı duyduğunu ancak ABD'nin "Çin'i karalamak için dini bahane olarak kullandığını" yazdı. Euronews.com'da Görüntüle