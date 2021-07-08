Çin'deki Çocukların Gece Oyun Oynaması Yüz Tanıma Teknolojisi ile Engelleniyor

Dünyanın önde gelen oyun ve teknoloji şirketleri arasında yer alan Tencent, Çin'deki oyun bağımlılığının önüne geçmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Dünyanın önde gelen oyun ve teknoloji şirketleri arasında yer alan Tencent, Çin'deki oyun bağımlılığının önüne geçmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Shenzhen merkezli firma, çocukların gece yattıktan sonra oyun oynamalarını engellemek amacıyla yüz tanıma teknolojisi kullandığını açıkladı.

Söz konusu teknoloji, çocukların saat 22'den sonra mobil oyun oynamaya devam etmek için yüz tanıma algoritması aracılığıyla kimliklerini doğrulamasını gerektiriyor.

Pekin hükümeti, reşit olmayan kişilerin ne zaman ve nasıl oyun oynadığına ilişkin bazı düzenlemeler getirmişti. Tencent'in geliştirdiği özel yüz tanıma yazılımı, ülkedeki yeni regülasyonlar çerçevesinde hayata geçirildi.

Honor of Kings ve Game for Peace dahil olmak üzere Tencent'in 60 mobil oyununda etkinleştirilen teknoloji, zamanla diğer yapımlara da sirayet edecek. Tencent, 18 yaşın altındaki çocukların saat 22'den sonra veya sabah 8'den önce oyun oynamaya çalıştıklarında, kimliklerini ve yaşlarını doğrulamak için telefonun kamerasını kullanan bir kontrolden geçmeleri gerekeceğini

Çin'in oyun endüstrisini düzenlemekten sorumlu hükümet organı, 2019'da Çinli oyun şirketlerinin gerçek ad doğrulama sistemleri uygulamasını zorunlu kılan yeni bir dizi kısıtlamanın yanı sıra çocukların ne kadar süre oynayabilecekleri ve ne kadar para harcayabileceklerine ilişkin bazı sınırlamalar getirmişti.

Pekin hükümeti, bu düzenlemelerin hem mobil hem de PC oyunlarının çok popüler olduğu Çin'de oyun bağımlılığını engellemek için olduğunu söylese de, ülkedeki bazı kesimler toplanan bu verilerin usulsüz ve etik olmayan bir şekilde kullanılabileceğinden endişe duyuyor.

Çin, 'ın Çince versiyonunda bağımlılık karşıtı önlemler alması için 'e baskı yapmıştı. Riot, köken itibarıyla bir ABD merkezli bir şirket olmasına rağmen Tencent çatısı altında faaliyetlerini yürütüyor. LoL'ün Çince versiyonu henüz bu yeni yüz tanıma sistemini kullanmıyor, ancak eninde sonunda Çin'deki düzenlemelere uymak zorunda kalacaktır.

Kaynak: Turkmmo