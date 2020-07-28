Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Çin'de bir çocuk, nehirde yüzerken güçlü bir su akıntısıyla yer altı mağarasına sürüklenerek mahsur kaldı. Küçük çocuk, elinin küçük bir delikten çıktığının fark edilmesi üzerine kurtarıldı.

Çin'in Zhejiang bölgesinde bulunan Yongjia köyünde nehirde yüzdüğü sırada akıntıya kapılan küçük çocuk, yer altı mağarasında mahsur kaldı. Küçük çocuğun elinin nehir kenarındaki küçük bir delikten çıktığı fark edilince, itfaiye tarafından boğulmaktan kurtarıldı. BÜYÜKBABASI ELİNİ BIRAKMADI Büyükbabası tarafından nehre yüzmeye götürülen küçük çocuk, bir anda suyun yüzeyinden kayboldu. Çaresizce torununu arayan adam ve çevredekiler, nehir yakınında toprakta bulunan küçük bir delikten çocuğun elinin çıktığını gördü. Büyükbabası, itfaiye gelene kadar küçük çocuğun elini tuttu.