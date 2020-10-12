Çin'in doğusunda yeni dalga endişesi: Qingdao şehrinde 12 yeni vaka tespit edildi
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Çin'in doğusunda yeni dalga endişesi: Qingdao şehrinde 12 yeni vaka tespit edildi

12.10.2020 10:32 | Son Güncelleme: 12.10.2020 11:49
Çin'in doğusunda yeni dalga endişesi: Qingdao şehrinde 12 yeni vaka tespit edildi

Çin'in doğusunda bulunan Qingdao şehrinde 12 yeni Kovid-19 tespiti panik yarattı. Yeni vakalar ikinci dalga endişesine neden olurken, kentte bulunan 9 milyon kişinin tamamına 5 günde test yapılmasına karar verildi.

Çin'in doğusundaki Qingdao kentinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında Pazar günü tespit edilen 3 asemptomatik vaka, yetkilileri harekete geçirdi. Yeni vak'aların ardından geniş çaplı araştırmalar ve nükleik asit testleri başlatıldı.

12 POZİTİF VAKA

Tespit edilen 3 asemptomatik vak'anın yakın temasta bulunduğu 377 kişiden 9'unun testi pozitif çıkarken, toplam yeni vak'a sayısı 12'ye yükseldi. 9 yeni vak'adan 3'ünün de asemptomatik olduğu aktarıldı.

KENT HALKININ TAMAMINA 5 GÜNDE KORONAVİRÜS TESTİ YAPILACAK

Kentte 6'sı asemptomatik olmak üzere toplam 12 vaka tespit edilmesi son dönemde kısıtlamaların gevşetildiği ülkede yeni dalga endişeye neden oldu. Tüm vakaların Qingdao Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile ilişkili olduğu belirtildi.

Söz konusu hastanenin "yurt dışından gelen Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastane" olduğu vurgulandı. Qingdao sağlık birimleri, yeni dalga endişesi ile kent genelini kapsayan yaygın testlerin başlatıldığını duyurdu. Kentin 9 milyon sakininin tamamına 5 gün içinde Kovid-19 testi yapılacağı aktarıldı.

DONDURULMUŞ ÜRÜNLER YÜZÜNDEN DE VİRÜS KENTE GİRMİŞTİ

Qingdao kentine 1-8 Ekim arasındaki bayram tatilinde 4 milyon 470 bin seyahat gerçekleştirildi. Kentte geçtiğimiz ay liman çalışanı 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif sonuç verdiği duyurulmuş, virüsün ithal edilen dondurulmuş ürünlerin ambalajlarından kaynaklandığı ifade edilmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise Çin ana karasında son 24 saatte yerel kaynaklı Kovid-19 vakası tespit edilmediği bildirildi.

Çin'de salgının başından bu yana 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam 85 bin 578 vaka kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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