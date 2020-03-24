Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken Çin'de bir virüs daha ortaya çıktı. Hantavirüs olarak bilinen virüs sebebiyle 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de karantina altına alındı.

Tüm dünya Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını ile mücadele ederken Çin'de bir virüs daha ortaya çıktı. Çin'in Yunnan bölgesinde bir kişi hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün kemirgenlerin dışkısından insana geçtiği öğrenildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 32 KİŞİ KARANTİNADA

Çin'e yakınlığıyla bilinen ve İngilizce yayın yapan Global Times'ın haberine göre; Yunnan'dan Shandong'a otobüsle dönen bir kişi hayatını kaybetti ve yapılan testte hantavirüsün pozitif olduğu belirlendi. Otobüsteki diğer 32 yolcuya da test yapıldı ve yolcular karantina altına alındı.

KIRIM KONGODAN DAHA TEHLİKELİ

Kemirgenler yoluyla insanlara bulaşan ve öldürücü olan hantavirüsün, kırım kongo kanamalı ateşi hastalığından daha tehlikeli olduğu belirtiliyor.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Bunyaviridae ailesinden bir RNA virüsü olan Hantavirüs, ilk izole edildiği yer olan Güney Kore'deki Hantaan nehrinden adını alır. Virusun yol açtığı Kanamalı Ateşle seyreden Renal Sendrom(HFRS) daha çok Asya ve Avrupa kıtasında görülürken, Hantavirus pulmoner sendrom (HPS)'a neden olan tip daha çok Amerika kıtasında görülmektedir. Geçen yıllarda ülkemizde ortaya çıkan, kenelerle bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin etkeni olan nairovirüs de yine bunyaviridae ailesindendir.

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ?

Hantavirüs enfeksiyonları damar çeperlerinin hasar gördüğü viral bir hastalıktır. Damar geçirgenliğinin artması ve trombositopeni sonucu hemorajik (kanamalı) belirtilerle seyredebilir. Hipertansiyona, akciğer ödemi, böbrek yetmezliği ve şoka kadar gidebilen ölümcül bir tabloya yol açabilir.

Erken belirtiler: Yorgunluk, ateş, kalça, sırt, omuz gibi büyük kas gruplarında ağrıyı içerir. Ayrıca baş ağrısı, baş dönmesi, karın ağrısı, ishal, kuma, bulantı gibi nonspesifik semptomlar da görülebilir.

Geç belirtiler: Hastalığın başlangıcından 4-10 gün sonra, Hantavirüs Pulmoner Sendromu tablosu gelişir.Akciğer ödemi ve buna bağlı olarak öksürük, nefes darlığı gibi geç bulguları görülür.HFRS sendromu gelişmişse: Oliguri (idrar miktarında azalma) ve böbrek yetmezliği gelişir.

Nadiren geç tablo olarak kulak ağrısı, boğaz ağrısı gibi nadir semptomlar da görülebilir.