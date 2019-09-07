Çin Büyükelçisi'nin eşinden Kemeraltı ve Agora turu

07.09.2019 17:35

Çin Halk Cumhuriyeti'nin partner ülke olduğu 88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında İzmir'de bulunan Türkiye Büyükelçisi Deng Li'nin eşi Zhang Hua'yı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer ağırladı. Smyrna (İzmir) Agorası ve Tarihi Kemeraltı Çarşısından çok etkilenen Zhang Hua, konukseverliği için Neptün Soyer'e teşekkür ederek, en yakın zamanda İzmir'e tekrar gelmek istediğini söyledi ve Soyer'i Ankara'ya davet etti.



88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında İzmir'de bulunan Çin'in Türkiye Büyükelçisi Deng Li'nin eşi Zhang Hua'yı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer ağırladı. Zhang Hua ile Tarihi Asansör'de buluşan Neptün Soyer, Hua'yı İzmir'de tarih, kültür ve lezzet turuna çıkardı. Programa, İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Wejia Yang, İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tanıtma Şubesinden Özgür Bozkurt ile İZFAŞ Yetkisili Tuğba Kılınçat da eşlik etti.



Tarihi Asansör'ün ardından geçmişi 2 bin 300 yıl öncesine dayanan ve dünyanın kent merkezindeki en büyük agoralarından biri olan Smyrna (İzmir) Agorası'na giden Soyer ve Hua'ya Agora Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy eşlik etti. Agora'nın ardından Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın en önemli bölgelerinden biri olan ve adını etrafında bulunan çok sayıda sinagogdan alan Havra Sokağını dolaşan Hua'ya Türk mutfağının geleneksel lezzetleri ikram edildi.



Havra Sokağından sonra etkileyici süslemeleriyle dikkat çeken Başdurak Camisine giden Hua ve Soyer, günün sonunda da hat ve keçe sanatı gibi geleneksel el sanatı uygulamalarını yerinde inceledi. İzmir'in tarihi ve kültürel değerlerinden çok etkilenen Zhang Hua, konukseverliği için Neptün Soyer'e teşekkür ederek, en yakın zamanda İzmir'e tekrar gelmek istediğini söyledi ve Soyer'i Ankara'ya davet etti. - İZMİR

Kaynak: İHA