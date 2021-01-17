Bakan Koca yeni parti aşılar için müjdeyi verdi! Tarih ve miktar detayları belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Bakan Koca yeni parti aşılar için müjdeyi verdi! Tarih ve miktar detayları belli oldu

17.01.2021 08:47 | Son Güncelleme: 17.01.2021 09:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı takvimiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Koca, 10 milyon doz Çin aşısının ikinci partisinin iki hafta içinde Türkiye'ye ulaşacağını aktardı. Öte yandan Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği 50 milyon doz koronavirüs aşısının da parça parça birkaç ay içinde geleceği aktarıldı.

Geçen hafta başlayan aşılama süreci hızlı ve etkili şekilde devam ederken, şimdiye kadar 679 bin 73 kişi aşı yaptırdı. Türkiye çoğu ülkeye göre aşılamada sistemli bir yol çizdi. Aşı sayısının yeterli olup olmayacağı merak konusu olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

Sabah'ın haberine göre Bakan Koca AK Parti MKYK toplantısında aşıya ilişkin gelişmelere dair bilgi verdi.

İKİNCİ PARTİ 2 HAFTA İÇİNDE GELECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılar ile ilgili imzaların atıldığını belirtti ve "Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Herkese yetecek aşı var" dedi. Bakan Koca, Çin aşısının ikinci partisinin iki hafta içinde Türkiye'ye ulaşacağını, kısa süre içinde 10 milyon doz gelmesini beklediklerini belirtti.

PFİZER VE BİONTECH'İN GELİŞTİRDİĞİ AŞI DA GELİYOR

Pfizer ve BioNTech'in aşısıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Koca, toplamda 50 milyon doz aşı için imza atıldığını söyleyerek Pfizer aşısı ile ilgili de olumlu gelişmelere dikkat çekti. Yapılan anlaşma gereği önümüzdeki günlerde ilk partinin Türkiye'ye ulaşacağını, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra aşı takvimine dahil edileceğini kaydetti.

BİRKAÇ AY İÇİNDE 50 MİLYON DOZ TAMAMLANMIŞ OLACAK

Bakan Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde parça parça gelecek aşıların 10 milyon dozu bulacağını ve daha önce açıklanan aşı takvimine göre yapılacağını söyledi. Koca, birkaç ay içinde 50 milyon dozun tamamlanmış olacağının altını çizdi. Koca, aşı uygulamalarının nasıl yapılacağına ilişkin pratik bilgilerin yer aldığı bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre vatandaşlar aşıya ilişkin durumlarını e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.

Bakan Koca yeni parti aşılar için müjdeyi verdi! Tarih ve miktar detayları belli oldu
Haber Yorumları (4)
ALİ: Yurt dışında aşı planlaması ağır ve kötü oldu.bizim de aşı temini ağır kaldı şimdiye 20milyon aşılanırdı yoksa
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GEÇ: Geç kalıyor okullar açılmadan aşı olayı bitmeliydi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BZZTT: bu sene okul bekleme anca eylülde açılır
Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Sezen Aksu Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Koca yeni parti aşılar için müjdeyi verdi! Tarih ve miktar detayları belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 09:22:10. #1.15#
title