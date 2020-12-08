Çin aşısı Sinovac ücretli mi ücretsiz mi olacak? Çin aşısı Sinovac Türkiye'ye ne zaman gelecek?
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Çin aşısı Sinovac ücretli mi ücretsiz mi olacak? Çin aşısı Sinovac Türkiye'ye ne zaman gelecek?

08.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:45
Çin aşısı Sinovac ücretli mi ücretsiz mi olacak? Çin aşısı Sinovac Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin sözleşme yaptığı aşının ilk kısmının 11 Aralık'tan sonra gelmesinin beklendiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından, vatandaşlar Çin aşısı Sinovac ücretli mi ücretsiz mi olacak? Çin aşısı Sinovac Türkiye'ye ne zaman gelecek? sorularının cevaplarını merak ediyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin sözleşme yaptığı aşının ilk kısmının 11 Aralık'tan sonra gelmesinin beklendiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından, vatandaşlar Çin aşısı Sinovac ücretli mi ücretsiz mi olacak? Çin aşısı Sinovac Türkiye'ye ne zaman gelecek? sorularının cevaplarını merak ediyor...İşte detaylar...

ÇİN AŞISI SİNOVAC (CoronaVac) ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Çinli Sinovac Biotech firmasının Covid-19 için geliştirdiği CoronaVac aşısı hali hazırda Çin'de sağlık çalışanları ve yüksek risk grubudakiler için kullanılıyor.

Reuters'ın aktardığına göre CoronaVac aşısının tek dozu Çin'de 200 yuan (yaklaşık 30 ABD Doları) tutuyor. Ancak bu aşının fiyat farklı ülkelere farklı fiyattan satılması da söz konusu olabilir.

Endonezya merkezli Bio Farma şirketi, Sinovac şirketiyle 40 milyon doz alımı için anlaşmaya vardığını ve aşının doz başına Endonezya'da 13.60 dolara mal olacağını bildirdi.

Türkiye ise Çin'den alınacak aşının ücretsiz olacağını açıkladı.

Çin aşısı Sinovac ücretli mi ücretsiz mi olacak? Çin aşısı Sinovac Türkiye'ye ne zaman gelecek?

ÇİN AŞISI SİNOVAC (CoronaVac)TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye, Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptı. Yapılan sözleşme ile aralık-ocak-şubat ayında Çin menşeli 50 milyon Sinovac aşısının Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.

Buna göre ilk etapta Aralık ayında asgari 20 milyon, Ocak ayında ise 10 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesi hedefleniyor. Bilim Kurulu ise aşının öncelikli olarak kimlere yapılması gerektiği konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Aşının sağlık çalışanlarından başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimlere uygulanması planlanıyor.

Çin aşısı Sinovac ücretli mi ücretsiz mi olacak? Çin aşısı Sinovac Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Sağlık çalışanlarından başlanacak ilk uygulamanın 11 Aralık'ta yapılması bekleniyor. Aşıyı yaptıran vatandaşlardan ise herhangi bir ücret alınmayacak.

Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNTech firmasının ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirdiği Covid-19 aşısı için ise aralık ayında 1 milyon, devamında da 25 milyona kadar alınması konusunda görüşmeler sürüyor. 50 milyon Çin aşısı, 25 milyon Alman aşısının alınmasıyla toplam 75 milyon aşının Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.

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