Çimento tozu ve kötü koku, mahallelileri isyan ettiriyor

Çimento tozu ve kötü koku, mahallelileri isyan ettiriyor 7 bin kişinin yaşadığı mahallelerde halk toz ve koku çilesi çekiyor Toz nedeniyle beyaza bürünen çatılar havadan görüntülendi Çukurhisar Yeni mahalle Muhtarı Fatih Ay: "Kokudan dolayı akşamları camımızı ve kapımızı açıp bahçemizde bir...

Çimento tozu ve kötü koku, mahallelileri isyan ettiriyor

7 bin kişinin yaşadığı mahallelerde halk toz ve koku çilesi çekiyor

Toz nedeniyle beyaza bürünen çatılar havadan görüntülendi

Çukurhisar Yeni mahalle Muhtarı Fatih Ay:

"Kokudan dolayı akşamları camımızı ve kapımızı açıp bahçemizde bir bardak çay içemiyoruz"

"Eskişehir'de hangi oto yıkamacıya gitsek bizim araçlarımızı görünce 'Çukurhisarlı mısın?' diye sorarlar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de faaliyet gösteren ÇİMSA Çimento Fabrikasının yakınında bulunan yaklaşık 7 bin nüfuslu Çukurhisar Yeni ve Hisar mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, fabrikadan çevreye yayılan yoğun toz ve atık tesisinden gelen kötü koku nedeniyle günlük hayatlarında zorluk çekiyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Çukurhisar Yeni ve Hisar mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yerleşim yerlerine 1 kilometre uzaklıkta bulunan ÇİMSA Çimento Fabrikası nedeniyle zor günler yaşıyor. Yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı mahallelerde, fabrikadan yayılan toz bulutu ve atık tesisinden gelen kötü koku etkisini gösteriyor. Yoğun toz nedeniyle evlerin çatıları, tarım arazileri ve arabaların üstü başta olmak üzere birçok alan beyaza bürünürken, çevrede yaşayan vatandaşlar ise nefes almakta güçlük çekiyor. Atık tesisinden yayılan kötü kokudan kaçmaya çalışan mahalleliler, sokaklarda gezmek yerine sıcak havalarda kendilerini eve kapatarak kokunun olumsuz etkilerinden kurtulmaya çalışıyor. Yıllar ilerledikçe tarım arazilerinin de zarar gördüğünü ve verimlerin ciddi oranda düştüğünü ifade eden mahalleliler, ortaya çıkan olumsuz durumlar yüzünden sağlıklarından endişe ettiklerini dile getirerek yardım bekliyor.

ÇİMSA'dan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

"Yıkanan çamaşırlarımızı balkonda kurutamıyoruz çünkü koku siniyor üstlerine"

Çimento fabrikasının uzun yıllardır faaliyet gösterdiğini fakat son yıllarda içerisinde kurulan atık tesisinden dolayı vatandaşların nefes almakta güçlük çektiğini söyleyen Çukurhisar Yeni Mahalle Muhtarı Fatih Ay, "Çimento fabrikası uzun yıllardır bizim mahallemizde faaliyet gösteriyor ancak uzun zamandır bize böyle rahatsızlık vermiyordu. Son dönemde içerisine kurulan atık tesisinden dolayı sıkıntı yaşamaktayız. Yakılan atıklardan dolayı mahallede nefes almakta güçlük çekiyoruz. Kokudan dolayı akşamları camımızı ve kapımızı açıp bahçemizde bir bardak çay içemiyoruz. Yıkanan çamaşırlarımızı balkonda kurutamıyoruz çünkü koku siniyor üstlerine. Biz gerekli yerlere şikayetlerimizi belirttik. Bu kokunun herhangi bir zarar teşkil etmediğini söylüyorlar fakat artık nefes alamıyoruz, ciğerlerimiz acıyor. Mahalle olarak kokudan çok rahatsızız. Mahalleli her gün bana şikayetlerini iletiyor" şeklinde konuştu.

"Biz arabalarımızı sirkeyle yıkıyoruz"

Arabaların üzerinde bulunan tozdan kurtulmak için sirkeli suyla yıkamak zorunda kaldıklarını belirten Muhtar Ay, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bir de toz var. Bize bu tozun zararlı olmadığını söyleyen kişiler var. Gelsinler, sadece 1 gün arabalarını mahallenin herhangi bir noktasına bırakıp ertesi gün alsınlar. Üzerindeki toza baksınlar. Yıkatsalar bile o toz çıkmayacaktır. Biz arabalarımızı sirkeyle yıkıyoruz. Eskişehir'de hangi oto yıkamacıya gitsek bizim araçlarımızı gördüklerinde 'ağabey Çukurhisarlı mısın?' diye sorarlar."

"Bunu özellikle gece saatlerinde yapıyorlar"

Koku ve toza katlanmak zorunda kaldıkları için sağlık durumlarının yavaş yavaş bozulmaya başladığını söyleyen Çiftçi Lütfü Kırcı, ÇİMSA Çimento Fabrikasından hem canlıların hem de doğanın olumsuz etkilendiğini vurguladı. Genellikle gece saatlerinde yoğun kokunun geldiğini ifade eden Kırcı, "Yıllardır çimento fabrikası tozundan sıkıntı çekiyoruz ama son yıllarda içeriye bir atık tesisi kurulmuş. Akşamları nefes alınmayacak şekilde bir koku yayılıyor. Bu çöp veya organik madde kokusu değil, kimyasala benzeyen bir koku. Tarlalarımızda da verimde düşme var. Ben hububatımızdaki düşüklüğün sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Doğayı da etkiliyor. Önceden burada binlerce sığırcık kuşu vardı, şu anda neredeyse hiç yok. Kuşlar burayı terk etti. Yavaş yavaş biz de terk edeceğiz gibi duruyor. Akşam kapının önünde oturamıyorsun, arazide çalışamıyorsun. Önceki günlerde birden koku gelmeye başladı, biz de ailemle birlikte eve girelim dedik. Yaz günü olduğu için camlar da açıktı ve koku içeriye de dolmuş. Çoluk çocuk öğürmekten, mide bulantısından az kalsın hastanelik oluyorduk. Bunu özellikle gece saatlerinde yapıyorlar. Gündüz göremezsiniz. Bu kokudan örnek alma şansımız yok, yetkililerin buraya gelip görmesi lazım. Zaten geldiklerinde nasıl bir şey olduğunu anlayacaklar. Katlanıyoruz ama zehirleniyoruz yavaş yavaş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot