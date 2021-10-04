Çilingir çağırıp komşusunun 71 bin liralık altınını çaldı - Haberler
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Çilingir çağırıp komşusunun 71 bin liralık altınını çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çilingir çağırıp komşusunun 71 bin liralık altınını çaldı

Adana'da hamile bir kadın yeni evlenen komşusuna "Altınlarını hırsız çalmasın, onları yatak odasına asma tavana koy" dedikten sonra kadın evde yokken çilingir çağırıp eve girerek, 71 bin liralık altınları çaldı.

ADANA (İHA) - Adana'da hamile bir kadın yeni evlenen komşusuna "Altınlarını hırsız çalmasın, onları yatak odasına asma tavana koy" dedikten sonra kadın evde yokken çilingir çağırıp eve girerek, 71 bin liralık altınları çaldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 28 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, yeni evlenen Yakup ile Zeynep Öztürk çifti Pınar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinin 8. katını kiraladı. Zeynep Öztürk 9. katta oturan ve 7 aylık hamile olan Güllü P. ile arkadaş oldu. Çift sürekli birbirine gidip gelmeye başladı. Komşusu ile sohbet eden Güllü P., iddiaya göre, Zeynep Öztürk'e altınlarını nereye sakladığını sorduktan sonra, "En uygun yer yatak odasındaki asma tavanın iç kısmı. Oraya saklamalısın yoksa hırsızlar çalar" dedi. Ziyaretten bir hafta sonra Güllü P., Zeynep Öztürk'e mesaj atıp, kendisinin ve eşinin evde olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. Çiftin evde olmadığını anlayan Güllü P., mahalledeki çilingir Mustafa H.'yi kapıda kaldığını söyleyerek çağırdı. Mustafa H., Öztürk çiftinin kapısını açtıktan sonra apartmandan ayrılırken, Güllü P. ise komşusunun 71 bin TL değerindeki altınlarını alıp, evden çıktı.

İşten eve dönen Öztürk çifti evlerinin kapısını açık görünce yaptıkları kontrolde altınların yerinde olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine apartmana gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binanın güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Yapılan incelemede olay günü apartmanda oturmayan Mustafa H.'nin, Güllü P. ile birlikte binaya gelip gittiğini tespit etti. Ekiplerin iş yerine gittiği Mustafa H., "Güllü P. isimli kadın, kapıda kaldığını söyledi. Ben de kapısını açtım" dedi.

Öte yandan Zeynep Öztürk de altınlarının yerini üst kat komşusu Güllü P.'ye söylediğini, olay günü de kendisine evde olup olmadığını sorduğunu belirtti.

Bu tespitler üzerine polis, 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Güllü P.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Güllü P., hırsızlığı kendisinin yaptığını kabul edip, altınları da 71 bin TL karşılığında bir kuyumcuya sattığını, birkaç parça da bilezik aldığını, hırsızlığı eşi iş kuracağı için aldığını söyleyerek ağlayıp pişman olduğunu dile getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güllü P., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Güllü P.'nin sattığı altınlar kuyumcudan alınarak, Öztürk çiftine geri verildi. - ADANA

Çilingir çağırıp komşusunun 71 bin liralık altınını çaldı

Çilingir çağırıp komşusunun 71 bin liralık altınını çaldı

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