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Çıldır'da esnaf ziyareti

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Çıldır'da esnaf ziyareti

Yeniden Refah Partisi Ardahan İl Teşkilatı Çıldır İlçesinde esnaf ziyareti yaptı.

Yeniden Refah Partisi Ardahan İl Teşkilatı Çıldır İlçesinde esnaf ziyareti yaptı.

Çıldır ilçesinde yapılan esnaf ziyareti programına Ardahan İl Başkanı Caner Çoban, Bölge Başkanı Abdullah Şek, Iğdır İl Başkanı Ali Seyyar, Merkez İlçe Başkanı İhsan Polat, Hanak İlçe Başkanı Metin Turan, Ar-ge Birim Başkanı Murat Özer, Iğdır İl Başkan yardımcısı Yusuf Gülmüş ve Çıldır İlçe Başkanı Ufuk Yıldız katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Başkanı Çoban, "Bizler sadece seçim zamanı değil geçim zamanı da vatandaşımızın yanında olacağımıza söz vermiştik. Bugün Stk'lardan sorumlu Bölge Başkanımız Abdullah Şek beyinde katılımları ile Çıldır ilçemizi esnafımızı ziyaret ettik. Atamasını yeni yaptığımız ilçe başkanımız Ufuk Yıldız beyi esnafımızla buluşturup desteklerini talep ettik. "Can Kurban Olsun Çıldıra Edep Erkan Oradadır" diyen Büyük halk Ozanı Aşık Şenlik'in memleketi olan Çıldır ilçe halkımız olmak üzere esnafımıza bizi sıcak kanlılıkları ile karşıladıkları için çok Teşekkür ederim. Yine bu ziyarette bizi yalnız bırakmayan Yeniden Refah Iğdır il başkanımız Ali Seyyar beye Merkez ilçe başkanı İhsan Polat beye ve Hanak ilçe başkanımız Metin Turan beye Arge il başkan yardımcımız Murat Özer beye Iğdır il başkan yardımcımız Yusuf Gülmüş beye çok teşekkürü ediyorum " dedi. - ARDAHAN

Çıldır'da esnaf ziyareti

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Haber: Çıldır'da esnaf ziyareti - Haberler
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