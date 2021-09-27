İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı - Haberler
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İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı'nda, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli yolcuların bagajlarında ve kargo gönderileri içerisinde gizlenen toplam 46,5 kilogram uyuşturucu madde ile 109 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli yolcuların bagajlarında ve kargo gönderileri içerisinde gizlenen toplam 46,5 kilogram uyuşturucu madde ile 109 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince havalimanına gelen yolcular ve kargo gönderileri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında analiz edilen farklı uçaklarla Türkiye'ye gelen 6 yolcu ve 2 kargo gönderisi riskli olarak değerlendirildi.

Söz konusu uçakların alana inişinin ardından Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti. Öncelikle şüpheli yolcular gözetim altına alınırken, beraberindeki bagajlar da kontrol için ayrıldı.

İlk operasyonda, Güney Amerika'dan gelen 2 yolcunun valizlerinin X-Ray ve narkotik dedektör köpeklerle yapılan kontrollerinde 2 valizin tabanında gizli bölme olduğu tespit edildi.

Gizli bölmelerde 2 paket içerisinde toplam 8 kilogram 130 gram uyuşturucu bulunduğu saptandı.

Toz haldeki uyuşturucudan alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazıyla yapılan analizinde kokain olduğu anlaşıldı.

Yabancı uyruklu yolcu görünümlü 3 kuryenin bagajlarında da benzer şekilde yürütülen çalışmalar neticesinde 11,5 kilogram kokain daha ele geçirildi.

Havalimanındaki bir diğer uyuşturucu operasyonda ise Doğu Asya'dan gelen şüpheli bir yolcunun beraberindeki 4 valiz incelemeye alındı. Önce X-Ray cihazı daha sonra da dedektör köpeklerle kontrol edilen valizlerde toplam 23 kilogram 800 gram ağırlığında "Tayvan sakızı" cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Kargoda uyuşturucu tespit edildi

Gümrük muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarının yalnızca yolcuları değil kargo gönderilerini de paravan olarak kullandığı saptandı. Bunun üzerine havalimanı kargo terminalindeki gönderiler arasından şüpheli olarak değerlendirilen kargo gönderileri narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Çay ve içecekler bulunduğu beyan edilen kolilerde toplam 109 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kargo terminalinde gerçekleştirilen son operasyonda ise Uzak Doğu'dan gönderilen bir koliye narkotik dedektör köpeklerinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada 2 kilogram bonzaiye el konuldu.

İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
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