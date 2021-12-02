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'Cihan bebek öldü' iddialarına yalanlama (2)

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel
'Cihan bebek öldü' iddialarına yalanlama (2)

CİHAN BEBEK HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTIGaziantep'te, ağlarken babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

GAZİANTEP (DHA) - CİHAN BEBEK HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Gaziantep'te, ağlarken babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Yoğun bakımdaki tedaviyi üstlenen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İsmail Demir, Cihan bebeğin yarın yapılacak son değerlendirmenin ardından servise alınacağını ve hayati tehlikeyi de kesin olarak atlattığını söyledi.

Cihan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini anlatan İsmail Demir, "Hastamızın durumu şu anda daha iyi. Hastanemize gelişine göre gelişme kaydettik. Son tetkiklerimizin sonuçları da güzel ve yarın son bir değerlendirme daha yapacağız. Bu değerlendirme sonucunda ekstra bir sorun olmazsa çocuğumuzun servise çıkma durumu olabilecek. Bunun için yarını bekleyeceğiz. Şu anda çocuğumuz kesin olarak hayati tehlikeyi atlattı, diyebiliriz" diye konuştu.

Ahmet KILIÇ- Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP,


'Cihan bebek öldü' iddialarına yalanlama (2)

'Cihan bebek öldü' iddialarına yalanlama (2)

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