'Cihan bebek öldü' iddialarına yalanlama (2)

GAZİANTEP (DHA) - CİHAN BEBEK HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Gaziantep'te, ağlarken babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Yoğun bakımdaki tedaviyi üstlenen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İsmail Demir, Cihan bebeğin yarın yapılacak son değerlendirmenin ardından servise alınacağını ve hayati tehlikeyi de kesin olarak atlattığını söyledi.

Ahmet KILIÇ- Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP,