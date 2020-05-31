Çiğli'de vatandaşlar sebzesini evlerinde yetiştirecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çiğli'de vatandaşlar sebzesini evlerinde yetiştirecek

İzmir'in Çiğli ilçesinde bahçe, balkon ve teraslarda sebze yetiştirilmesini teşvik etmek ve salgın sürecinde halka moral ve destek vermek amacıyla sebze fideleri ile balkon saksıları dağıtıldı.

Çiğli'de vatandaşlar sebzesini evlerinde yetiştirecek
31.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:39

İzmir'in Çiğli ilçesinde bahçe, balkon ve teraslarda sebze yetiştirilmesini teşvik etmek ve salgın sürecinde halka moral ve destek vermek amacıyla sebze fideleri ile balkon saksıları dağıtıldı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Fideler ve saksılar bizden, yetiştirmek halkımızdan" diyerek vatandaşlarında üretim sürecine katılmasını istedi.

Korona virüsü salgını sırasında önemi daha da anlaşılan tarımsal faaliyetleri destekleyerek Kaklıç ve Sasalı'da faaliyet gösteren çiftçilere traktör desteği sağlayan, ayrıca topraksız tarım konusunda deneme üretimleri gerçekleştiren Başkan Utku Gümrükçü, bu kez vatandaşın kendi sebzesini yetiştirmesi için harekete geçti.

10 bin adet domates, biber, patlıcan, salatalık fidesi ile balkon saksıları, evlerinde sebze yetiştirmek isteyen vatandaşlara dağıtılmak üzere Çiğli'deki 26 mahalle muhtarına teslim edildi. Çiğli Belediyesinden gelen fide ve saksıları büyük memnuniyet ve ilgiyle karşılayan vatandaşlar, büyük keyif alarak kendi sebzelerini yetiştireceklerini ifade etti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, salgın döneminde üretimin ve tarımın öneminin iyice anlaşıldığını belirterek, "Belediye olarak tarımsal üretim sürecine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Kaklıç ve Sasalı'da bulunan tarımsal alanlarda traktör desteği sağladık. Üreten çiftçimizin yanındayız. Şimdi de balkon ve teraslarda sebze üretmek isteyen vatandaşlarımıza katkıda bulunmak istedik. Çeşitli sebzelerden oluşan fideleri saksılarıyla birlikte dağıttık. Böylece pandemi sürecini evlerinde geçirmek durumda kalan vatandaşlarımıza uğraşabilecekleri, üretebilecekleri, kısmen ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir şeyler sunmayı amaçladık. Hem halkımıza moral ve destek vermiş oluyoruz hem de üretim sürecine halkımızı dahil etmiş bulunuyoruz. Tüm mahalle muhtarlarımız da bizimle aynı duyguları paylaştı ve halkımıza birlikte ulaşarak fideleri dağıttık. Projemiz ilçe sakinlerimizin inanılmaz ilgisini gördü. Her zaman bu tür projeler geliştirerek vatandaşlarımızın beğenisine sunmayı, onlarla birlikte üretimin içinde olmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! 'Koronaya iyi geliyor' denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir Haber
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! "Koronaya iyi geliyor" denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Haber
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Çin, koronavirüse karşı 'yüzde 99 etkili olacak' aşı geliştirdi
Çin, koronavirüse karşı "yüzde 99 etkili olacak" aşı geliştirdi
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Denek olarak kullanılan maymunlar, asistana saldırarak koronavirüs kan örneklerini çaldı
Denek olarak kullanılan maymunlar, asistana saldırarak koronavirüs kan örneklerini çaldı
İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı
İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı...
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
Anbean görüntülendi! Küçücük kedi, köpekli çifte korku dolu anlar yaşattı
Anbean görüntülendi! Küçücük kedi, köpekli çifte korku dolu anlar yaşattı
Crew Dragon'daki astronotlar yörüngeden ilk görüntülü bağlantıyı kurdu
Crew Dragon'daki astronotlar yörüngeden ilk görüntülü bağlantıyı kurdu
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında 'ABD-Rusya çekişmesi' var
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında "ABD-Rusya çekişmesi" var
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Bülent Kuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Ezgi Mola Haldun Dormen Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Mete Gazoz Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Mehmet Aurelio
Daha Fazla Şehit Bakan Haziran Diyarbakır
Şu an buradasınız: Çiğli'de vatandaşlar sebzesini evlerinde yetiştirecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 12:39:41. #1.14#
title