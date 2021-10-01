Çiğli Belediyesi 'Avrupa Diploması Ödülüne' kavuştu - Haberler
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Çiğli Belediyesi "Avrupa Diploması Ödülüne" kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çiğli Belediyesi

Çiğli Belediyesi, 2020 yılında Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen organizasyonda layık görüldüğü dört basamaklı Avrupa Ödülünün ilk aşaması olan Avrupa Diploması Ödülünü, bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi tedbirleri sebebiyle düzenlenen online seremoni ile aldı.

Çiğli Belediyesi, 2020 yılında Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen organizasyonda layık görüldüğü dört basamaklı Avrupa Ödülünün ilk aşaması olan Avrupa Diploması Ödülünü, bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi tedbirleri sebebiyle düzenlenen online seremoni ile aldı.

Strasbourg'da yapılması planlanan; ancak pandemi şartları sebebiyle iki kez ertelenen ödül töreni online olarak gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Kestutis Masiulis yaptı. Törende Çiğli, Çorlu ve Selçuk Belediyesi'nin yanı sıra İtalya'nın Cavaglia, Contigliano, Reggio Emilia, İspanya'nın Bilbao ve Tarragona, Fransa'nın Bayeux, Almanya'nın Velbert, Ukrayna'nın Poltava ve Avusturya'nın Neumarkt in der Steiermark kentleri ödüllerini aldı.

Çiğli Belediyesinin; turizm, yerel kalkınma, çevre ve gençlik üzerine yürüttüğü uluslararası projeler, katılımcı demokrasi anlayışı, yabancı kardeş şehirlerle kurduğu ilişkiler ve sürdürdüğü ortak projeler, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda örnek gösterilen uygulamaları ile çocuk, kadın, genç ve engellilere yönelik hayata geçirdiği hizmetler doğrultusunda fark oluşturarak Avrupa Ödülünün ilk aşaması olan Avrupa Diploması Ödülüne layık görüldüğü belirtildi. Seremoni, ödül takdimlerinin ardından Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Rik Daems'in konuşması ile sona erdi.

Başkan Gümrükçü: "Başarı birlikteliğimizin sonucu"

Ödül töreninde konuşan Başkan Gümrükçü, "Çiğli'yi uluslararası anlamda böyle önemli bir organizasyonda temsil etmekten dolayı mutlu ve gururluyum. Avrupa'nın önemli kentlerini geride bırakarak elde ettiğimiz bu başarı, desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli Çiğlililerin ve değerli mesai arkadaşlarımın eseridir. Avrupa'nın en prestijli ödülleri arasında yer alan Avrupa Ödülü'nün sonraki aşamaları için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çiğlimizi yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada doğal güzellikleri, turizm imkanları, hizmetleri ve projeleriyle tanıtmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

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Haber: Çiğli Belediyesi 'Avrupa Diploması Ödülüne' kavuştu - Haberler
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