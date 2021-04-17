Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Yeşilyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 1 haftadır tedavi gören Avdan'ın (63), durumunun ağırlaşmasının ardından kaldırıldığı yoğun bakım servisinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Serbest muhasebeci olan Avdan, 31 Mart 2019 seçimlerinde CHP'den Çiğli Belediye Meclis Üyesi seçilmiş, grup başkanvekilliği ve encümen başkanlığının ardından başkan yardımcısı olarak görev almıştı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiğli'mizin ve partimizin emektar isimlerinden Başkan Yardımcımız ve Meclis Üyemiz kıymetli ağabeyim Mustafa Avdan'ı, Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm Çiğli halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Bülent Uygun Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 17:37:15. #1.14#

title