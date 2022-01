Çiğdem Toker kimdir? Çiğdem Toker kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Çiğdem Toker'in hayatı ve biyografisi!

Çiğdem Toker kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Gazeteciliğe üniversite öğrencisiyken Anka Ajansı'nda başladı. Günaydın, Ulus gazetelerinde, Nokta dergisinde kültür sanat, adliye muhabiri olarak stajlar yapan Çiğdem Toker kimdir, kaç yaşında? Çiğdem Toker nereli, mesleği nedir? Çiğdem Toker hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÇİĞDEM TOKER KİMDİR?

Çiğdem Toker, Diyarbakır'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Gazeteciliğe üniversite öğrencisiyken Anka Ajansı'nda başladı. Günaydın, Ulus gazetelerinde, Nokta dergisinde kültür sanat, adliye muhabiri olarak stajlar yaptı.

1988'de Anadolu Ajansı'nın açtığı sınavları kazanarak, Devlet Güvenlik Mahkemesi ve yüksek yargı muhabiri olarak çalıştı. 1990-1993 yıllarında haftalık Ekonomik Panorama dergisinde, 1993-2008 döneminde de aralıksız 15 yıl Hürriyet gazetesinin Ankara Bürosu'nda ekonomi muhabiri olarak görev yaptı. Vergi, enerji, kamu ihaleleri, özelleştirme, rekabet politikalarını izledi. Bu dönemde TBMM'de bütçe, mali mevzuat ve 2001 kriz sürecinde çıkarılan kanunların Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki yasama süreçlerini haberleştirdi. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası toplantıları yurt dışında izledi.

Habertürk gazetesinin ilk Ankara temsilcisi olarak gazetenin Ankara bürosunu kurdu. İstifa ederek ayrıldı. Bağımsız internet gazetesi T24'ün ilk yayınlarında OECD'nin hazırladığı "Futbolda Kara Para Aklama" raporunu tercüme ederek dizi yazısıyla yer aldı. 2009-2013 arası Akşam gazetesinde köşe yazarı ve Ankara temsilcisi olarak çalıştı. TMSF'nin Türk Medya Grubu'na el koyma sürecinde kendi isteğiyle ayrıldı.

2013 yılında Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başladı. Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin uzun süreler tutuklu yargılandığı hukuksuz Cumhuriyet'i susturma dava sürecine yakından tanıklık etti. Gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın yönetiminin değişmesiyle kendi isteğiyle ayrıldı. Eylül 2018'den bu yana Sözcü gazetesinde yazıyor.

ÇİĞDEM TOKER'İN KİTAPLARI

• Adım da Benimle Beraber Büyüdü, Doğan Kitap, 2008

• "Türkiye'de Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı - Şehir Hastaneleri" kitabına makale katkısı, İletişim Yayınları, 2018

• Kamu İhalelerinde Olağan İşler, Tekin Yayınevi, 2019

ÇİĞDEM TOKER'İN MESLEK ÖDÜLLERİ

• İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi "En Başarılı İktisat Muhabiri Ödülü" (1995)

• Sabah Gazetesi "Muammer Yaşar Bostancı Haber Yarışması Büyük Ödülü" (1997)

• Türkiye Ziraat Odaları Birliği "Basında Tarım Ödülü" (2000)

• Milliyet Gazetesi "Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü - Taksiyarhis'in Zehra Teyzesi" adlı röportaj (2001)

• TGC "Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü" (2005 ve 2018)

• European Press Prize "The Mystery of the Secret Funds" - Yorumcu Ödülü'nde kısa liste (2015)

• Halkevleri "Basın Ödülü" (2016)

• Uluslararası Şeffaflık Derneği Ödülü (2016)

• İstanbul Tabip Odası "Basında Sağlık Ödülü" (2016, 2018 ve 2019)

• TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi "Emre Madran Koruma Ödülü" (2017 ve 2019)

• Eskişehir - Bilecik Tabip Odası "Halk Sağlığı Ödülü" (2017)

• ÇGD "Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü" (2017)

• ÇGD Bursa Şubesi "Meslekte Dayanışma Ödülü" (2018)

• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü "Uluslararası Cesaret Ödülü - kısa liste" (2018)

• Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği "Önder Kadınlar Ödülü" (2019)

• Rekabet Derneği "Adil Rekabete Katkı Ödülü" (2019)

• TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası "Hasan Balıkçı Onur Ödülü" (2020)

Haberler.com - Gündem