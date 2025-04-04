Hem sosyete dünyasında hem de iş dünyasında ismiyle dikkat çeken Çiğdem Simavi, özellikle son dönemde kamuoyunun en çok merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Türkiye'nin önde gelen ailelerinden biri olan Koç ailesiyle olan bağı sayesinde uzun yıllardır göz önünde olan Simavi, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un da annesi. Peki, Çiğdem Simavi kimdir? Çiğdem Simavi kaç yaşında, nereli ve hayatında neler yaptı? İşte merak edilen tüm detaylar…

ÇİĞDEM SİMAVİ KİMDİR?

Çiğdem Simavi, Türk iş dünyasının ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden biridir. Koç Holding'in Onursal Başkanı Rahmi Koç'un eski eşi, iş insanı Ali Koç'un annesi olarak kamuoyunun yakından tanıdığı Çiğdem Simavi, aynı zamanda medya ve kültür-sanat dünyasında da etkili çalışmalarıyla dikkat çekmektedir.

Çiğdem Simavi kimdir

Bazı kaynaklara göre 8 Ocak 1939 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Çiğdem Simavi, Türkiye'nin köklü ailelerinden biri olan Meserretçioğlu ailesine mensuptur. Babası, ünlü deniz taşımacılığı ve armatörlük sektöründe faaliyet gösteren Avni Nuri Meserretçioğlu'dur.

Çiğdem Simavi kaç yaşında

1957 yılında Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Koç Holding'in varisi Rahmi Koç ile evlenen Çiğdem Simavi'nin bu evlilikten üç çocuğu dünyaya gelmiştir: Mustafa Koç (1960), Ömer Koç (1962) ve Ali Koç (1967). Evlilikleri 1970'li yıllarda sona ermiştir.

Çiğdem Simavi nereli

İkinci evliliğini ise Haldun Simavi ile yapmıştır. Haldun Simavi, Türkiye basın tarihinin önemli isimlerinden biri olup, Hürriyet gazetesinin kurucularındandır.

Çiğdem Simavi

Çiğdem Simavi, sadece aile bağlarıyla değil, aynı zamanda kültür-sanat projelerine verdiği destek ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da tanınır. Uzun yıllar boyunca sanat etkinliklerine ve kadın girişimciliğine destek veren bir figür olarak ön plana çıkmıştır.