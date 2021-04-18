Çiftlikten tabağınıza...

Duygu Ece Aydın, aile işletmesi İksirli Çiftlik'i İstanbul, Reşitpaşa'ya da taşıdı.

Duygu Ece Aydın, aile işletmesi İksirli Çiftlik'i İstanbul, Reşitpaşa'ya da taşıdı. Aydın yaklaşık 12 yıldır Kastamonu Daday'da organik tarım, ekoturizm ve otel işletmeciliği yapan aile şirketlerinin ikinci kuşak işletmecisi. "Annem İksir Aydın'ın memleketine değer katma arzusuyla yaptığı yatırımlarla başladı bölgeyle bağımız. İstanbul ayağımızın da olması uzun süredir istediğim bir şeydi" diyor.

Yetiştirdikleri organik ve doğal ürünlerle bölgesel tatları kendilerine has bir dokunuşla sunuyorlar. Sistemleri Kastamonu'da yıllardır uyguladıkları gibi: Mutfak & dükkan. Mevsime, doğaya uygun, ulaşılabilir olan ama unutulmuş tatları, tarifleri uyguluyorlar. Aydın "Aslında katkısız, sağlıklı, doğal ve lezzetli beslenmek ulaşılamaz değil. Burada atölyeler, söyleşiler de düzenleyeceğiz. Tabii ki dileyen herkes mevsimi gelince mantar toplamaya, orman meyveleriyle marmelatlar yapmaya, otlardan yağ çıkarmaya Daday'a gelip bize katılabilir" diyor.

Burada çeşitli kooperatiflerin bez çanta ve oya gibi kadın emeği ürünlerini bulabilirsiniz.

Burada Kastamonu'ya has kendi çiftliklerinde ürettikleri siyez buğdayı ürünlerini, Taşköprü sarımsağı, kel simit, Tosya pirinci, kara çorba gibi coğrafi işaretli ürünleri, Kastamonu pastırması ve sucuğu, yaş tarhana, organik üryani pelverdesi, kanlıca mantarı turşusu, kiren ekşisi, organik böğürtlen sirkesi, kuru porçini mantarı gibi 100'ün üzerinde ürünü bulabilirsiniz. Kavanozlu ürünlerin fiyatı 18-45, bakliyatlar 18-32 lira arasında değişiyor.

Mutfak bölümü gel-al ve paket servis (yakın bölgelere) hizmet veriyor. Ramazan özel menü 150 lira.

iksirliciftlikistanbul.com'dan bilgi alabilirsiniz. (0530) 664 26 43

Kaynak: Hürriyet