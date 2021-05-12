Çiftlikköy Belediyesi salgın nedeniyle mezarlıklara gelemeyen vatandaşların yerine Kur'an-ı Kerim okutuyor
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Çiftlikköy Belediyesi salgın nedeniyle mezarlıklara gelemeyen vatandaşların yerine Kur'an-ı Kerim okutuyor

Çiftlikköy Belediyesi salgın nedeniyle mezarlıklara gelemeyen vatandaşların yerine Kur'an-ı Kerim okutuyor
Anadolu Ajansı / Fikret Mazı - Haberler | Güncel

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde belediye tarafından bakım yapılarak çiçeklerle donatılan mezarlıklarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gelemeyen vatandaşların yerine Kur'an-ı Kerim okutuluyor.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde belediye tarafından bakım yapılarak çiçeklerle donatılan mezarlıklarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gelemeyen vatandaşların yerine Kur'an-ı Kerim okutuluyor.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, yaptığı açıklamada, ilçedeki 4 mezarlıkta ekiplerin temizlik çalışmasını tamamladığını bildirdi.

Mezarlıklara çiçeklerin de dikildiğini aktaran Silpagar, "Mezarlıklarda rutin olarak yaptığımız temizlik hizmetlerine ek olarak bayramlarda kasalarla çiçekler getirilir, vatandaşlarımızda dikerlerdi. Bu bayramda bu hizmeti yapmak bizlere düştü. Çiftlikköy Belediyesi olarak petunya, begonya ve vapur dumanı çeşitlerinden 8 bin çiçek dikimi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Silpagar, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da yaşanan zulmü şiddetle kınadığını vurguladı.

İsrail'in Filistinlilere saldırılarının son bulmasını dileyen Silpagar, şunları kaydetti:

"Yeni umutlarla, sağlık ve sıhhat dileğiyle girdiğimiz Ramazan Bayramı'mızı bu yıl koronavirüs sebebiyle sevdiklerimizden uzak ve biraz buruk idrak edeceğiz. Rabbimden, sevgi, kardeşlik, muhabbet olan, hüzünleri azaltan, sevinçleri çoğaltan Ramazan Bayramı'nın, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temennisiyle, sizleri muhabbetle selamlıyor, Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Çiftlikköy nezdinde tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı

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