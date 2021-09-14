Son dakika haberi! Çiftlik Bank davasında Tosuncuk ile müştekiler ilk kez karşı karşıya

Çiftlik Bank davasında tutuklanan ve ikinci kez hakim karşısına çıkan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile müştekiler duruşma salonunda ilk kez karşı karşıya geldi. Müştekilerden biri, "Ben bizzat Mehmet Aydın'a soru sormak istiyorum" diyerek, "Mehmet Aydın, paramızı ödemek istediğini söylüyorsun. Bunu gerçekten istiyor musun" diye sordu. Aydın ise "Teslim olmamın asıl sebebi mağduriyetleri gidermek. Türkiye'de el konulan mal varlıklarımla ödeyeceğim" dedi.

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 2'si firari 20 sanıklı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Aydın, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinden getirildi. 23 müşteki ve tutuksuz sanıklar Niyazi Karakoç, Cafer Çolak, Koray Hasgül ve Savaş Yıkılmaz ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Mehmet Aydın 4 sayfalık yazılı savunma hazırladığını söyledi. Yazılı savunmasını okuyan Aydın, "Çiftlik Bank üyeleri içinde her kesimden kişiler vardı. Doktorlar, mühendisler, savcılar, avukatlar. Benim ağzımdan çıkan her kelimeyi teyit edebilecek olan insanlar, ben ise ortaokul mezunu olan bir insanım" diyerek piramit satış sistemi suçlamasını kesinlikle kabul etmediğini söyledi.

"Mağduriyetleri gidermek için mal varlıklarımın iadesini istiyorum"

Kimseye garanti gelir vaadinde bulunmadığını belirten Mehmet Aydın, "Yaptığımızın ticaret olduğunu söyledim, insanları riskler için uyardım. Olmayan bir şeyi varmış gibi göstermedim. Ben projeme güveniyordum. İnsanlar da inandığım hayalime inandı. Suç örgütü kurduğum iddiası asılsızdır. Ben hiçbir çalışanıma kanun dışı talimatta bulunmadım. Bazı çalışanlar iyi niyetimi suistimal etmiştir. Yüce mahkemenizden beraatimi ve mağduriyetleri gidermek için mal varlıklarımın iadesini talep ediyorum" diye konuştu. Aydın'ın savunmasını okuduğu sırada ara ara sesinin titrediği duyuldu.

Aydın savunmasının devamında, "Yenişehir'de aldığım çiftliği kayınpederim almıştır. Bütün görüşmeleri kendisi yaptı. Bu çiftliğin daha sonra FETÖ'den işlem görmüş bir şirkete ait olduğunu öğrendim" dedi.

Mahkeme Başkanının, "Bizim adli emanette bulunan Bitcoin makinelerinin sahibi kim" diye sorması üzerine Aydın, "Bitcoin makinelerinin büyük çoğunluğu bize aittir. Hakkı Cangül'ün bu makinelerin tamamını geliriyle alması mümkün değildir" diyerek cevap verdi.

Duruşmada söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme Başkanı, ağabeyini sordu

Mahkeme Başkanı, sanık Mehmet Aydın'ın avukatının Fatih Aydın'ın Uruguay'da serbest kaldığını söylediğini belirterek, bu durumu Mehmet Aydın'a sordu. Mahkeme başkanının "Ağabeyin Uruguay'da geziyor, parası var mı, Türk yargısına güvenmiyor mu" şeklinde sorusuna Aydın, "Orada 2 çocuğu, ailesi var. O bir de güvenini kaybetti. Benim güvenim var ondan geldim" diye konuştu.

"İdam edilse bile benim içim soğumayacak"

Bunun üzerine müştekilere söz verildi. Müşteki Tanju Çetinkaya sistemi televizyondan ve arkadaş ortamından öğrendiğini belirterek, "30 bin TL yatırdım, 5 bin TL geri aldım. Şikayetçi değilim. Parayı yatırsa da yatırmasa da kendisi bilir. Ben işimi bırakıp geldim" dedi. Sistemi televizyon reklamlarından öğrendiğini anlatan müşteki Özkan Alkan da 13 bin 750 TL yatırdığını anlatarak, "Dolandırıldığımda babam benimle küstü ve 2 ay önce öldü. Bu arkadaşın idam edilmesi bile benim içimi soğutmayacak" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

Bunun üzerine söz alan Mehmet Aydın, "Benim bu arkadaşların hiçbiriyle oturup konuşmuşluğum yok. Bu insanlar parasını alamadığı için şikayetçi, kandırıldığı için değil. Parayı veremememin sebebi de mallarıma el konulması" dedi.

Müştekilerle Mehmet Aydın ilk kez karşı karşıya: "Paramızı ödeyecek misin"

Müştekilerden Bülent Koca söz alarak, "Bizim adalete olan güvenimiz zedelendi. Ben bizzat Mehmet Aydın'a soru sormak istiyorum "diyerek, "Mehmet Aydın, paramızı ödemek istediğinizi söylüyorsunuz. Bunu gerçekten istiyor musunuz" diye sordu. Aydın müştekinin sorusuna, "Teslim olmamın asıl sebebi mağduriyetleri gidermek" diye cevap verdi. Müştekinin, "Ödeyecek paranız var mı" diye sorması üzerine ise Aydın, "Türkiye'de el konulan mal varlıklarımla ödeyeceğim" dedi.

Tutukluluğu devam edecek

Ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Aydın'ın üzerine atılı suçun vasıf ve maliyeti, mevcut delili durumu, üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi oluşturan somut delillerin bulunması, ve sanığın yurtdışında uzun süre kaçak olarak bulunmasını dikkate alındığında kaçma şüphesi bulunduğundan tutukluluk halinin devamına hükmetti.

3 kişilik bilirkişi heyeti

Dosya kapsamında bulunan şirketler üzerinde mali yönden inceleme yapılması için 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi. Sistemin hangi dönem ne kadar para topladığı, kaç hayvan alındığı, çiftlik, arazi ve araçların ne kadar edeceği konusunda rapor düzenlenmesi istendi. Mahkeme, firari sanıklar Osman Naim Kaya, Fatih Aydın ve Cengiz Samur hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin devamına hükmetti. Öte yandan, sanık avukatlarının müvekkillerinin mal varlıklarındaki tedbirlerin kaldırılması yönündeki taleplerinin reddine karar verildi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Ne olmuştu?

'Çiftlik Bank' isimli sistemle binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 2018 yılında 77 bin kişiden aldığı 511 milyon lirayla yurt dışına kaçmıştı. İnterpol'ün en çok arananlar listesine dahil edilen Aydın, 3 Temmuz'da Brezilya'dan getirilerek teslim edilmişti.

Aydın, çıkarıldığı Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. - İSTANBUL

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