Çifte cinayet suçlamasıyla 2 kez müebbeti istenen şahıs beraat edince, adliye bahçesi karıştı

Isparta'da yaklaşık 3,5 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'i öldürdüğü iddiasıyla 2 kez ömür boyu hapsi istenen Ali Aydıner, tutuklu yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti. Mahkeme sonrası acılı aile üyeleri, Aydıner'in yakınları ile birbirine girdi.

Isparta'da iplik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin ile aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı, 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu.

Çaycı ve Taştekin'in öldürülmüş olma ihtimaline karşı Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çaycı ve Taştekin'in en son Ali Aydıner'e ait besihanede görüldüğü öne sürüldü. Polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının mayıs ayında gözaltına aldı. Tutuklanan Aydıner hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan 2 kez ömür boyu hapis cezası istemi ile Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

BERAAT VE TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Davanın karar duruşması, bugün Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya kayıp Korhan Taştekin ile Zehra Çaycı'nın yakınları ile sanık Ali Aydıner'in yakınları katıldı. Sanık Ali Aydıner ise SEGBİS aracılığı ile duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı. Geçen celsede kayıp Zehra Çaycı'nın olaydan sonra bir gazinoda görüldüğü yönünde iddiada bulunan tanık Ahmet Karakoyun, SEGBİS aracılığı ile Yalvaç Adliyesi'nden duruşmada dinlendi. Mahkeme heyeti tanığın dinlenmesinden sonra karar için duruşmaya 10 dakika ara verdi. Verilen aranın ardından mahkeme başkanı kararı tarafların yüzüne karşı açıkladı. Kararda olayla ilgili elde somut bir delil olmadığı, bu nedenle sanığın üzerine atılı suçlardan beraatine ve dolayısıyla tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

DURUŞMADAN SONRA TARAFLAR TARTIŞTI

Kararın açıklanmasının ardından Ali Aydıner'in annesi Alime Aydıner ile ablası İlkay Kırmızıgül avukatlarıyla adliye bahçesinde mutluluk gözyaşı dökerken, kayıp Korhan Taştekin'in eski eşi Özlem Singeç, kendilerine yönelik tehdit ve hakaretlerde bulununca taraflar birbirinin üzerine yürüdü. Kavganın büyümesini Özlem Singeç'in babası Ali Singeç ile polisler önledi. Bir süre bağıran taraflar daha sonra birbirlerinden uzaklaştırıldı. O anlar kameralara yansıdı.

"YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Duruşmadan sonra kararı değerlendiren sanık Ali Aydıner'in avukatı Gökhan Çetinkaya, "Mahkeme heyeti usule uygun olarak elde somut delil olmadığı ve suçlayıcı unsur bulunmamasından ötürü müvekkilim hakkında beraat kararı verdi. Bu beklediğimiz bir karardı. Tabii yargı süreci devam ediyor. İstinaf mahkemesi, belki ardından Yargıtay safhası olacak. Biz bu süreci yakından takip edeceğiz. Müvekkilim tahliye edilecek ve Mayıs 2018'den bu yana cezaevinde tutuklu kaldığı için ayrıca mahkeme maddi manevi tazminata hükmedecek" dedi.

"SUÇSUZ OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

Ali Aydıner'in ablası İlkay Kırmızıgül de, "Ben baştan beri söylüyorum. Benim kardeşim masum. Adalete ve Türk hakimlerine güveniyorduk. Adalet tecelli ettiği için çok mutluyum. Şu an konuşacak söz bulamıyorum" diye konuştu.

"SEN NASIL ANNESİN?"

Anne Alime Aydıner ise, "Çocuğum kimseyi öldürmez, o suçsuz diye baştan beri söyledim. Benim çocuğum suçsuz dedim. Bugün bu yönde karar çıkmasına çok sevindim" derken, Özlem Singeç, "Sen nasıl annesin?" sözüyle kendisine sataştı. Anne Aydıner bunun üzerine; "Gelip durduk yerde kendisi laf attı. Ben nasıl anneymişim? Sen kendi anneliğine bak diye cevap verdim. Benim çocuğum masum" sözleriyle yanıt verdi.

Öte yandan kayıp Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in izlerine ise bugüne kadar rastlanamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin ARKAN