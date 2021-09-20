Çiftçilerin Toprak Analizini İnegöl Belediyesi Yaptıracak

Bu sayede daha nitelikli üretim hedefleniyor.

İnegöl Belediyesi, tarımsal anlamda yeni bir projenin daha startını veriyor. Daha nitelikli üretim adına büyük önem taşıyan toprak analizi konusunda bir laboratuvarla anlaşma sağlayan İnegöl Belediyesi, meyve bahçeleri için en az 3 dönüm, tarla bitkileri için de en az 10 dönüm üretim yapılan tarlaların toprak analizini çiftçilerin talebi doğrultusunda ücretsiz olarak yaptıracak.

FIRSATLARI TAKİP EDİYORUZ

Toprak analizi projesine ilişkin bugün 11.30'da belediye encümen salonunda basın toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte tarım komisyonu üyeleri ve Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çakmak'ın hazır bulunduğu basın toplantısında, muhtarlar organizasyonuyla yapılacak uygulamanın detayları paylaşıldı. Bugün bir yeniliği duyurmak üzere toplandıklarını ifade eden Başkan Alper Taban, "Malumunuz tarımla ilgili atmış olduğumuz belirli adımlar var. Üreten Çiftçiler Kooperatifini kurduk, beraberinde burada yaklaşık 155 civarında üyemiz var. Soğuk hava tesisini hayata geçirdik. Sonrasında yine farklı ve yeni ürün ekilişleriyle ilgili bir çabamız var. Bunları özellikle çiftçimizin önüne koymak istiyoruz. Bir yaban mersinini buna örnek gösterebiliriz. Şehrimizde Tuzla Mahallemiz, oradaki hemşerilerimiz hep vardı ama bir yaban mersini yoktu. Bugün orada bir girişimci sayesinde köyümüz yaban mersini köyü olarak anılmaya başladı. Öncelikli olarak tabi fırsatları kovalamak, takip etmek lazım. Belediyeler ve yerel yönetimler de bu anlamda mihmandarlık edebilir, bu sürece katkı sunabilir. Bizler de gerçekten elde ettiğimiz bütçelerin doğru anlamda kullanılmasını istiyoruz. Daha önce vermiş olduğumuz desteklere ilave olarak bugün yine çiftçimize toprak analizleriyle ilgili destek olmak istiyoruz" dedi.

VERİMİ ARTTIRMAK İÇİN TOPRAK ANALİZİ ÖNEMLİ

İnegöl'ün sanayi şehri olduğunu ancak bunun yanında verimli toprakların da göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydeden Alpler Taban, "Tarımın da şehrimizde yükselen bir değer olmasını arzu ediyoruz. Aynı şekilde turizmin de şehirde bundan sonra daha güçlü şekilde devam etmesini istiyoruz. Daha nitelikli tarım için günümüzde giderek artan nüfusun beslenme ihtiyacı da doğal üretimin üzerine çıkma gereksinimini doğurmaktadır. Bu amaçla her türlü modern teknik kullanılmakta ancak insan beslenmesinin temel taşları olan toprak, su ve hava gibi doğal kaynakları yitirme tehlikesi göz ardı edilmektedir. Daha fazla üretim yapılmaya çalışılırken kullanılan teknikler, ilaçlar ve gübreler maalesef yine en çok doğaya zarar vermektedir. Besleyen, barındıran ve yaşam veren olarak kabul edilen toprağın canlılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması öncelikli hedefimiz olmalıdır. Son yıllarda toprak verimliliğinin arttırılması, birim alandan yüksek ve kaliteli ürün elde edilmesi üzerine pek çok çalışma yapılmaktadır. Öncelikle toprak ve bitki analizlerine dayalı gübre kullanımı teşvik edilmektedir. Fakat doğru gübre kullanımının sağlanması bir tarla toprağına eksik olan ve ihtiyacı olanın yerine konulabilmesi için Toprak Analizi ihtiyacı temeldir. Toprakta bulunan faydalı bitki besin elementi düzeylerini ve o toprakta yetiştirilecek bitkilerin ihtiyacı olan gübrenin miktar ve cinsini belirlememizi sağlar. Özellikle birim alandan yüksek ve kaliteli ürün alınması ve toprağın verimliliğinin devamlılığının sağlanması için gereklidir. Toprak analizi yapılmaz ise gereğinden fazla veya az gübre uygulanabileceği gibi hatalı bir gübre çeşidi de kullanıla bilir. Hatta uygulamada zamanlama hatası bile olabilir. Toprak analizi kadar, ürünün gelişmesine verimliliğine yüksek katkı sağlayan sulama suyunun analizi de önemlidir. Bitki beslenmesinin doğru yapılabilmesi için sudan gelen veya gelebilecek olan, eksik/fazla faktörlerin bilinmesi ve yine bu doğrultuda gübreleme yapılması en doğru yöntemdir. Toprak ve suyun doğru analiz edilebilmesi aynı zamanda henüz ürüne karar verilmemiş arazide, hangi tip ürün yetiştirebileceğimiz konusunda bizlere yön verir. Kısaca toprak analizinin niçin yapılması gerektiğine değinecek olursak; Üründe kalite ve verimin artması, Doğru gübreleme programı, Sürdürülebilir Tarım, Doğayı ve çevreyi korumak ve Ekonomiye katkı sağlamak için toprak analizini önemsiyoruz" açıklamalarında bulundu.

TOPRAK ANALİZİ İNEGÖL BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK

Bu bilgiler ışığında, İnegöl Belediyesi olarak tüm çiftçilere daha nitelikli üretim yapabilmeleri adına toprak analizi noktasında katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Taban, şöyle devam etti: "Buradan tüm çiftçilerimize çağrıda bulunmak istiyoruz. İnegöl Belediyesi olarak Toprak Analizi noktasında anlaşmaya vardığımız laboratuvar ile isteyen çiftçilerimizin toprak analizini İnegöl Belediyesi olarak bizler gerçekleştireceğiz. Dağıtacağımı torbalar içerisinde toprak numuneleri toplanacak. Bu numuneler İnegöl Belediyesi tarafından laboratuvarlara götürülecek. Burada yapılan analizler neticesinde de sonuçlar yine çiftçilerimize bildirilecek. Tabi burada bir takım kriterler de var. Bu kriterlerden birincisi, ekonomik verimlilikte göz önünde bulundurularak meyve bahçesi için en az 3 dönüm olması şartı. Tarla bitkilerinde de 10 dönümlük alanlar için geçerli."

MUHTARLAR ORGANİZASYONUYLA YAPILACAK

"Burada bizler torbalarımızı tüm mahallelerimize muhtarlarımız aracılığıyla eriştirmiş olacağız. Aynı şekilde bunları toplayıp laboratuvar ortamında analizlerini yaptırıp çiftçilerimize bilgileri döndürmüş olacağız. Ne yaptığımızı bilerek doğru şekilde yol alırsak, o üründe daha fazla verim almamız mümkün. Ben bu çalışmanın tüm kırsal mahallelerimize, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

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