Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanmada iş yerlerini kapatan çiçekçilerin yüzü Anneler Günü'nde güldü.

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanmada iş yerlerini kapatan çiçekçilerin yüzü Anneler Günü'nde güldü.

İçişleri Bakanlığının Anneler Günü dolayısıyla dün ve bugün 10.00-17.00 saatleri arasında iş yerlerini açmasına izin verdiği çiçekçiler, yoğun mesai yapıyor.

Telefon ya da internet üzerinden aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için çaba harcayan çiçekçiler, Kovid-19 tedbirlerine özen göstererek hazırladıkları aranjmanları annelere ulaştırıyor.

Bahçelievler semtinde çiçekçilik yapan Erhan Ünal, internet ve sosyal medya hesabı üzerinden satışlarının iyi olduğunu söyledi.

Ünal, "Sosyal medyada beğenip, siparişini veren de var bize, gelip alanlar da oluyor. Sağlık çalışanlarımıza indirim yapıyoruz. Satışlarımız iyi gidiyor. Tam kapanma olduğundan tüm annelerimiz evde. Cumhurbaşkanımız çiçekçilere izin verdiği ve evlere hizmet götürebildiğimiz için mutluyuz. Anneler Günü bizim yüzümüzü güldürdü diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Salgın döneminde ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniyle bazı çiçeklerin fiyatlarının arttığını belirten Ünal, çiçek arz ve talebindeki dengesizlikten dolayı da fiyatlarının yükseldiğini dile getirdi. Ünal, "Yerli üreticiye destek verirsek, bizim de müşterimize daha uygun fiyatlarda ürün sunabilme şansımız olabilecek." dedi.

Ana merkezlerdeki çiçekçilerde satışlar durgun

Mahallelerdeki çiçekçilerinin yoğunluğu Kızılay, Ulus gibi ana merkezlerdeki çiçekçilere ise yansımadı.

Kızılay Sakarya Caddesi'nde çiçekçilik yapan Hüseyin Karaman ise uzun süredir iş yapamadıklarını, müşterilerinin çiçekleri gelip görerek almak istediklerini ifade ederek, tam kapanmadan dolayı bunun mümkün olmadığını söyledi.

Karaman, internet sitesi veya sosyal medya üzerinden hizmet vermediklerini belirterek, "Bu seneki Anneler Günü'nü, tam kapanmada çalışma izni almış olsak da buruk kutluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu