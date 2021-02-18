Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği
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Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği

18.02.2021 14:10 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:03
Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği

Yıllar önce yayınlanan Çiçek Taksi dizisinde Mehmet karakterini oynayan Kerem Tarhan, bambaşka biri oldu. Oyunculuğu bırakan ve evlenen Tarhan, inşaat sektöründe işler yapmaya başladı.

2001-2003 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Çiçek Taksi dizisinde Ayşe (Zuhal Yalçın) ve Kazım (Ümit Yesin) karakterinin oğlu olarak karşımıza çıkan Mehmet'i Kerem Tarhan'ın son görüntüsü ortaya çıktı.

OYUNCULUKTAN İNŞAAT SEKTÖRÜNE

Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan'ın evlendiği ve oyunculuğu bıraktığı öğrenildi. Bambaşka bir iş sektörüne geçiş yapan Tarhan, inşaat sektörüne adım atmış. Tarhan, "İnşaat sektörünü dijitalleştiriyoruz" mottosuyla böyle bir girişimde bulunmuş.

Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği

ANNE ACISIYLA YIKILDI

Eşi Fulya Tarhan ile mutlu bir evliliği olan Kerem Tarhan, 2017 yılınca canından çok sevdiği annesinin amansız ölümüyle büyük bir üzüntü yaşadı. Tarhan, sosyal medya hesabından sık sık vefat eden annesiyle ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Zor günleri geride bırakan Tarhan, şimdilerde eşi ve ailesiyle güzel günler geçirmek için çabalıyor.

Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği

İşte Kerem Tarhan'ın yeni hayatı ve imajından kareler...

Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği
Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği
Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği
Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği
Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği

Kaynak: Snob Magazin

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