CHZ coin yorum, CHZ coin neden yükseldi? Chiliz coin yorum ve grafiği

Chiliz bugünkü fiyatı ₺4,23 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺17.703.232.225 TRY. Chiliz son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #31, piyasa değeri ₺23.468.239.562 TRY. Dolaşımdaki arz 5.547.664.720 CHZ coin ve maksimum seviyede. 8.888.888.888 CHZ coin.

CHZ COİN YORUM

Chiliz, sporseverlerin ilgisini çekmek için küresel bir platform olan sosyos.com tarafından geliştirilmiştir.

Son zamanlarda Chiliz, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki genişleme için yaklaşık 50 milyon ABD doları tutarında yatırım yapmakla ilgilendiğini söyledi. Chiliz CEO'su Alexandre Dreyfus, Reuters'e verdiği bir röportajda, şirketin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi beş spor ligindeki en iyi franchise'larla hayran tokenleri başlatmak için New York'ta bir ofis düşündüğünü söyledi .

Şirket, dünya çapındaki futbol kulüpleriyle çeşitli ortaklıklar kurmuştur. Öne çıkan konu, İspanyol Kulübü, FC Barcelona ve başka bir İtalyan futbol devi Juventus, taraftar tokenlerini başlatmak için Chiliz'e katıldı.

Chiliz şu anda sadece Dash ve Decred'in arkasında , dünyanın en değerli 49. kripto para birimi olarak gösteriliyor.

Chiliz COİN NEDİR?

Chiliz, ana akım tüketicilere yönelik blok zinciri destekli ürünler ve hizmetler için bir para birimi seçeneğidir. Günlük deneyimleri yükseltmek istiyoruz - eğlencede hayran katılımı, geleneksel ürünler için alternatif ödeme çözümleri ve daha fazlası.

Chiliz, spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunar.

Chiliz token Ethereum tabanlı ERC-20 token'i olarak bilinmekte. Socios ve Chiliz ekibi dünyanın dört bir yanından birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini sağlıyor. Chiliz Coin Galatasaray ile yaptığı ortaklık ile ülkemizde sesini duyurmuş olsa da Juventus veya Barcelona gibi çok daha büyük ortaklıklara imzaattığı da biliniyor.

2012 yılında Malta'da kurulan CHZ Coin geleceği de bu ortaklıklara bakıldığında bir hayli parlak görünüyor. Yatırımcılar sahip oldukları CHZ Coin miktarına göre takımlarının gol marşlarını, forma renklerini ve bunun gibi unsurlarını seçebiliyorlar. Buna ek olarak CHZ Coin yatırımcılarının takımları ile özel etkinliklere katılma ayrıcalığına da sahip olduğu biliniyor.

Şu an için Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint Germain, Juventus, AS Roma ve Galatasaray ekipleri Chiliz ile anlaşan kulüpler arasında yer alıyor. Chiliz'in toplam 8.888.888.888 arzı bulunduğu biliniyor. Bunun %34'lük kısmı token satışı ve ön satış ile piyasaya sürüldü. Geri kalan %20'lik kısım kullanıcı tabanının rezervi olarak saklanırken %15 stratejik satın alımlar, %15 pazarlama işlemleri %7,5 çekirdek yatırımcılar, %5 ekip ve %3 ise danışmanlık kurulu için ayrılmış durumda.

Chiliz Coin Binance üzerinde yer alsa da projenin ortaklık imzaladığı takımların kripto paralarının Socios borsasında yer aldığı biliniyor. Chiliz ekibinin temel amacı ise yüzlerce takımın kripto paralarının tek bir platformda toplanması.

Chiliz Coin Nasıl Alınır?

Chiliz Coin toplam piyasa değerine ve ticari hacme göre en büyük kripto para borsalarından olan Binance üzerinden satın alınabilir.

Chiliz Coin Geleceği

CHZ Coin hakkında çok fazla yorum mevcut. Chiliz Galatasaray ile yaptığı ortaklıkla sesini duyursa da daha önce Juventus ile yapılan anlaşma projenin dünya çapında dikkat çekmesini sağlamıştı. Kripto para dünyasında her şeyin pazarlama ve kullanım alanına bağlı olduğu düşünülecek olursa, CHZ ilerleyen yıllarda değer kazanmaya devam edebilir gibi gözükmekte.

CHZ coin fiyat tahmini yapmak zor olsa da bunun kullanım alanına sahip her kripto para projesi gibi üst sıralara çıkacağı düşünülebilir. Chiliz coin yorumlarına aslında e-spor alanında yapılacak olan girişimler ile bunun değerinin daha da artacak olması eklenebilir. Eğer CHZ ekibi e-spor alanında da önemli ortaklıklara imza atarsa çağa ayak uydurmuş olacaktır.