'Chronotope' sergisi sanatseverlerle buluştu

Şişli'de bulunan Corpus Galeri, Görsel Sanatçı Sema Özevin tarafından ışıkla boyama ve manipülasyon tekniğiyle oluşturulmuş fotoğrafları 'Chronotope ' adlı sergi ile sanatseverlerle buluşturdu. Zaman ve mekanı anlatan sergi, insanın insan-zaman-mekan birlikteliğini ele alıyor. Galeride 'Chronotope' kavramı altında bir araya getirilen 3 farklı proje sergilendi. Siyah beyaz eserler 2011 yılında deneysel fotoğraf tekniği ile üretildi. Diğer eserler ise ışıkla boyama tekniği ile yapıldı. Fotoğraflar tamamen zifiri karanlıkta sadece el feneri aydınlatması yapılarak çok uzun pozlama yöntemiyle üretildi. Sergi, 18 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında Corpus Galeri'de ziyaretçilere açık olacak.

"FARKLI ZAMANLARDA FARKLI MEKANLARDA ÇALIŞILDI"