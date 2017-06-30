ChP Yürüyüşünde Provokasyon Yapan Şenay Günaydın Tutuklandı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başlattığı yürüyüşe destek verirken "Çoluğunuzu çocuğunuzu sokağa dökün. Bunlarda din iman para olmuş. Kimseye merhametim yok artık" diyerek sokak eylemlerinin fitilini ateşlemeye çalışan Şenay Günaydın isimli kadın, dün gece saatlerinde gözaltına alınmıştı.

SAVCILIK "HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK" DEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan dün gözaltına alınan Şenay Günaydın, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Günaydın savcılıktaki ifadesinde sözlerini inkar ederek "Biz orada kendi aramızda muhabbet ediyorduk Kimseyi sokağa çağırmadım" demişti.

Günaydın, ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık sevk yazısında Günaydın'ın Adalet Yürüyüşü kapsamında Şişli Maçka Parkı'nda toplanan kalabalık içinde kameralara beyanat verdiği belirtilerek, sarf ettiği sözlerle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçunu işlediği iddia edildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Günaydın'ın mevcut delil durumu, yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması talep edildi. İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu yaptığı Günaydın'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

OĞLU BYLOCK'TAN TUTUKLANMIŞ

CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı üyesi olduğu orata çıkan Şenay Günaydın'ın oğlunun Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Fatih Bayraktar olduğu ve 1 Eylül 2016'da yayımlanan 627 sayılı KHK ile ihraç edildiği belirlenmişti. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Bayraktar tutuklanmıştı.