CHP'li Milletvekili Ali Keven, Şehit Babasına Küfür Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu Üyesi CHP milletvekilleri ile Keçiören'de İbrahim Akoğlu İlköğretim Okulu önünde 2019 yılı eğitim bütçesine ilişkin açıklamada bulundu. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, basın açıklamasına tepki gösteren şehit babasına küfür etti.

"OKUL, SİYASET YERİ DEĞİL"

Bu arada açıklama sırasında CHP'li milletvekilleri ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Çocuklarını okula getiren bir grup veli, CHP'lilerin açıklamasına tepki gösterdi.

CHP'li Kaya'nın açıklaması sırasında çocuğunu okula getiren bir vatandaş, milletvekillerine seslenerek, "Burası siyaset yeri değil. Siyaset yeri başka yer. Siyaseti gidin, başka yerde yapın." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Şehit babası N.K da okul önünde siyasi açıklama yapılmasını eleştirdi. Keven'in vatandaşlara cevap vermesi üzerine tartışma büyüdü.