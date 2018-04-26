CHP ve MHP İl Başkanları Aday Adaylığı İçin İstifa Etti

Erzincan'da, CHP ve MHP il başkanları, Cumhurbaşkanı Seçimi ile birlikte yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday adayı olmak için görevlerinden istifa etti.

CHP İl Başkanı Ayhan Doğan ile MHP İl Başkanı Bekir Aksun, milletvekili aday adayı olmak için bulundukları görevlerden istifa ettiklerini açıkladı.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Seçimi ile birlikte yapılacak milletvekilli seçimi öncesinde aday adayı olmak için yasal zorunluluk gereği partideki görevinden istifa ettiğini belirterek, "Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

MHP İl Başkanı Aksun da 27. Dönem Milletvekili Seçimi için partisine milletvekili aday adayı başvurusunda bulunabilmek için görevden istifa ettiğini dile getirerek, "Yapılacak seçimlerin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.