CHP ve İYİ Parti'den AK Parti'ye destek

Bilecik İl Genel Meclisi ikinci dönem başkanlığı için yeniden aday olan mevcut başkan Osman Yılmaz, 21 üyenin tamamının oyunu aldı.

Bilecik İl Genel Meclisi ikinci dönem başkanlığı için yeniden aday olan mevcut başkan Osman Yılmaz, 21 üyenin tamamının oyunu aldı. AK Partili Yılmaz'a CHP ve İYİ Partili üyelerin oylamada tam destek vermesi gözlerden kaçmadı.

Bilecik İl Genel Meclisi Nisan ayı ilk birleşiminde başkan, başkan vekilliği ve encümen üyelerinin seçimleri gerçekleşti. Mevcut İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ikinci dönem için yeniden aday olurken, karşısına hiç bir aday çıkmadı. Gizli oy açık tasnif şeklinde yapılan oylamada Yılmaz, AK Parti'den 10, CHP'den 5, İYİ Parti'den 4, MHP'den ise 2 olmak üzere tüm meclis üyelerinin oyunu alarak, yeniden başkan seçildi.

Sonuçlar açıklandıktan sonra kısa bir değerlendirmede bulunan Osman Yılmaz, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti üyelerine teşekkür ederek, 3 yıl boyunca Bilecik'e hizmet etmekten mutlu olduğunu belirtti.

Öte yandan başkan vekilliği görevlerine Mesut Çetin ve Nihal Arslan seçildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı