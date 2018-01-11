CHP Trabzon Milletvekili Pekşen Açıklaması

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, adil yargılanmadığından emin olduğunu belirterek, "Hepimiz ABD'de adaletin Hollywood filmleri dışında mahkemelerde de en adil insan hakları sözleşmesine uygun şekilde işleyeceğine inanmak isteriz." dedi.

Pekşen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de her 4 ölümden birinin kanserden kaynaklandığını, dünya ortalamasının çok üzerinde olan bu ölüm oranının Karadeniz Bölgesi'nde daha vahim noktada olduğunu söyledi.

Trabzon'da, dünya ve Türkiye ortalamasının 6 katı üzerinde kanserden ölüm vakalarının görüldüğünü ifade eden Pekşen, ancak buna yönelik ciddi önlem alınmadığını, rant için halkın sağlığının tehlike altında olduğunu savundu.

Elindeki fotoğrafları gösteren Pekşen, Trabzon Limanı'nda bir viyadüğün altında stoklanmış çinkonun bulunduğunu ifade etti. Pekşen, bunun, içerisinde son derece tehlikeli ağır metallerin bulunduğu, insan hayatı için ölümcül nitelikte ağır metallerin yer aldığı, saklanması, taşınması ve depolanmasının bir disipline bağlandığı bir maden olduğunu kaydetti. Pekşen, depolanması için özel siloların olması gerektiğini vurgulayarak ancak Trabzon limanında viyadüğün altında olduğunu öne sürdü.

Pekşen, bir fotoğraf göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu getiren kamyon limanı kirletmiş, yıkamışlar, madenin denize nasıl akıtıldığını görüyorsunuz. Gemiye nasıl yüklendiğini görüyorsunuz. Bunun nasıl depolandığını gözümle gördüm, dehşet verici. Bu şoföre bunu kim taşıttırıyor, kim izin veriyor, şoförün sağlık durumu nedir? Buna ilişkin ne Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ne de Valiliğin önleyici tedbiri var. Bu limandan 1 milyon 250 bin ton kömür, 1 milyon 100 bin ton buğday ithal ediliyor. Afiyet olsun. Buna izin veren vicdan nasıl vicdandır? Bir taraftan ölümcül kimyasal o limanda uçuşuyor, hiçbir disipline uymuyor, öbür yanda buğday var. Trabzon'da yan yana iki gemi, geminin biri buğday boşaltıyor, diğeri kömür boşaltıyor, öbür taraftaki kanserojen kimyasalı gemiye yüklüyor. "

"Göz göre göre hukukunun hiçe sayıldığı bir süreç"

Pekşen, ABD'deki Hakan Atilla davasını da değerlendirdi. Pekşen, Atilla'yı tanımadığını, suçlu olup olmadığını bilmediğini ancak adil yargılanmadığından emin olduğunu belirtti.

Dünya kamuoyunun, bir magazin etkisiyle bir insanın göz göre göre hakkının, hukukunun hiçe sayıldığı bir süreci izlediğini ifade eden Pekşen, Atilla'nın, sözleşmelerle teminat altına alınan bir insan olarak adil yargılanması gerektiğini kaydetti.

Pekşen, "Hepimiz ABD'de adaletin Hollywood filmleri dışında mahkemelerde de en adil insan hakları sözleşmesine uygun şekilde işleyeceğine inanmak isteriz. Hem silahların eşitliği hem adil yargılama ilkesi tümüyle göz ardı edilmiştir. Konu Atilla'dan daha ötedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, yapması gerekenleri yapmıyor." diye konuştu.