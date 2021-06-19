CHP'nin Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu oldu

CHP Genel Merkezi'nin aldığı karar doğrultusunda görevinden istifa eden Mehmet Kurukcu'nun yerine Avukat Seracettin Bedirhanoğlu getirildi.

CHP Genel Merkezi'nin aldığı karar doğrultusunda görevinden istifa eden Mehmet Kurukcu'nun yerine Avukat Seracettin Bedirhanoğlu getirildi.

Parti Genel Merkezinin aldığı karar doğrultusunda görevinden istifa eden CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu'nun yerine Avukat Seracettin Bedirhanoğlu görevlendirildi. Görevini Bedirhanoğlu'na devreden Kurukcu yeni yönetime başarılar diledi.

2011 yılında girdiği CHP'de değişik görevlerde bulunduğunu, 2015'te yapılan kongre ile de il başkanlığına seçildiğini belirten Mehmet Kurukcu, "Genel Merkezimizin uygun gördüğü karar doğrultusunda il başkanlığı görevimden istifamı sundum. Bu istifam asla ve asla partiye kırgınlık değildir. Ben partiliyim. Partimiz bugün Seracettin abimizi uygun görmüştür. Kendisinin buraya ataması yapılmıştır. CHP'liyim, partimde siyasete devam edeceğim" dedi.Seracettin Bedirhanoğlu ise Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerine teşekkür ederek, "Mehmet Bey ve ekibinin bu partide emeği çoktur. Biz beraber çalışmak üzere geldik. Biz bu partiye çare üretmeye geldik. Çaresizliği tartışmayacağız. Çareler demokrasinin içerisindedir. Biz siyaset üretmeye değil, partimizi Van'da büyütmek için geldik. Eski yönetime katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz