CHP'nin Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan Adayı Habil Dökmeci Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan Adayı açıklandı. CHP'nin Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan Adayı olarak Habil Dökmeci gösterildi. Peki, Habil Dökmeci kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

HABİL DÖKMECİ KİMDİR?

Habil Dökmeci, 1981 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir'de tamamlayan Dökmeci, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler okuyor. Dökmeci, 2004 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ)'nde Kamu Personeli olarak göreve başladı. 2004 yılından bu yana kurumun çeşitli birimlerinde görev yaptı.

ESKİ'DE BÖLGE SORUMLUSU OLARAK GÖREV ALDI

2015 yılında kendi isteğiyle kendi memleketi olan Sivrihisar'da, Abone İşleri ve İçme Suyu Daire Başkanlığı'na bağlı ESKİ Bölge Sorumlusu olarak görevlendirildi. Halen Sivrihisar Merkez ve köylerinde Büyükşehir Belediyesi ESKİ Bölge Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Habil Dökmeci, evli ve 2 çocuk babasıdır.