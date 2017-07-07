CHP'nin, Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü - Asatder Basın Sözcüsü Kaya - Istanbul

Arap Seyahat Acentaları ve Turizm Geliştirme Derneği (ASATDER) Basın Sözcüsü Ömer Kaya, CHP'nin, Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne ilişkin,"'Adalet Yürüyüşü' adı altında başlatılan eylem rezervasyon iptallerine sebep oldu." dedi.



Kaya, basın toplantısında, yürüyüşün Türkiye'ye gelecek turistlerin ziyaretlerini iptal etmesine neden olduğunu savunarak, "Sapanca, Bolu, Kızıcahamam istikametindeki turistlerimiz otellerinde mahsur bırakıldığı gibi oraya gitmek isteyenler ise rezervasyonlarını iptal etti." dedi.



Rezervasyonların "yüzde 81,2"sinin iptal edildiğini iddia eden Kaya, "İş toplantıları, sağlık ticareti, turizm amaçlı ülkemize gelmek isteyenler rezervasyonlarının yüzde 81,2'lik bölümünü iptal ettiler. Bu da çok ciddi bir boyuttur. 'Adalet Yürüyüşü' adı altında başlatılan eylem rezervasyon iptallerine sebep oldu. Yeni rezervasyonların da oluşmasına engel oldu." ifadelerini kullandı.