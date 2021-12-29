Son dakika haberi... CHP Gölpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Şadiye Bölükbaşı hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi... CHP Gölpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Şadiye Bölükbaşı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Arslan Altındiş - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre CHP Gölpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Şadiye Bölükbaşı hayatını kaybetti Cumhuriyet Halk Partisi Gölpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Şadiye Bölükbaşı hayatını kaybetti.

BİLECİK (İHA) - CHP Gölpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Şadiye Bölükbaşı hayatını kaybetti

BİLECİK - Cumhuriyet Halk Partisi Gölpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Şadiye Bölükbaşı hayatını kaybetti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde geçirdiği bir hastalık nedeniyle uzun zamandır hayat mücadelesi veren Şadiye Bölükbaşı tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi hayatını kaybetti. Gölpazarı Belediye Meclis üyesi Mehmet Bölükbaşı'nın eşi olan Şadiye Bölükbaşı'nın naaşı, Gölpazarı Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazın ardından Reşadiye Mahalle Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda sevin katıldı.

Son dakika haberi... CHP Gölpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Şadiye Bölükbaşı hayatını kaybetti

Son dakika haberi... CHP Gölpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Şadiye Bölükbaşı hayatını kaybetti

Son dakika haberi... CHP Gölpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Şadiye Bölükbaşı hayatını kaybetti

Son dakika haberi... CHP Gölpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Şadiye Bölükbaşı hayatını kaybetti

Son dakika haberi... CHP Gölpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Şadiye Bölükbaşı hayatını kaybetti

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İhlas Haber Ajansı / Arslan Altındiş - Son Dakika Haberleri

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