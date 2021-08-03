CHP milletvekilleri BERTO'yu ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP milletvekilleri BERTO'yu ziyaret etti

CHP milletvekilleri BERTO'yu ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

CHP İzmir milletvekilleri, Bergama Ticaret Odasında (BERTO) oda başkanlarıyla bir araya geldi.

CHP İzmir milletvekilleri, Bergama Ticaret Odasında (BERTO) oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper'in ev sahipliğini yaptığı görüşmede, CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter, Özcan Purçu, Mahir Polat, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel yer aldı.

Ürper, kurulma aşamasındaki Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri sayesinde yakın gelecekte bölgeye yeni yatırımcıların geleceğini söyledi.

Altyapı olarak bu talebe hazır olmaları gerektiğini belirten Ürper, milletvekillerine bilgi verdi.

Ürper, Kozak Çam Fıstığı ve Dikili Marina Projesi çalışmalarını da aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

Kılıçdaroğlu: Türk Hava Kurumu'nu ayağa kaldırmak zorundayız
Kılıçdaroğlu: Türk Hava Kurumu'nu ayağa kaldırmak zorundayız
Son dakika haberleri... Cinsel tacizi günlük ortaya çıkardı
Son dakika haberleri... Cinsel tacizi günlük ortaya çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan İlham Aliyev Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Gülşen Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP milletvekilleri BERTO'yu ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 20:32:30. #1.15#

title