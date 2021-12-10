CHP milletvekili Sarıaslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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CHP milletvekili Sarıaslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

CHP milletvekili Sarıaslan, AA'nın
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

NEVŞEHİR (AA) - CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sarıaslan, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında", yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın, "Vinçle gökyüzüne" isimli fotoğraflarına oy veren Sarıaslan, sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli sporcunun sevinci" karesini seçti.

Sarıaslan, üç kategorideki fotoğrafların da etkileyici olduğunu belirterek, fotoğrafları oylamaya sunulan muhabirlere başarı diledi.

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AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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